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‘Kuzey Kore Lideri Kim Sözünü Tutuncaya Kadar Yaptırımlar Sürecek’

21.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’na atandıktan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler’e gelen Mike Pompeo, burada bir dizi temaslarda bulundu. BM Güvenlik Konseyi kapalı oturumuna katılan Pompeo konsey üyelerine Kuzey Kore’de gerçekleştirdiği temaslar ve yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi verdi

‘Kuzey Kore Lideri Kim Sözünü Tutuncaya Kadar Yaptırımlar Sürecek’

ABD Dışişleri Bakanlığı’na atandıktan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler’e gelen Mike Pompeo, burada bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Pompeo, Güney Kore BM Daimi Temsilciliği’nde yapılan özel bir toplantıya da katıldı. Pompeo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile bir araya geldi.

Pompeo, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kabul edildi. İkilinin, Kuzey Kore, Suriye, Eylül’de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında BM yapısında gerçekleştirilmesi planlanan reformlar konusunda görüştükleri bildirildi.

​İlk kez Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı

Pompeo, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Kapalı yapılan toplantıda Pompeo konsey üyelerine Kuzey Kore’de gerçekleştirdiği temaslar ve yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi verdi. Güvenlik Konsey üyelerin temsilcileri de Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlarla ilgili görüşlerini aktardı. Güvenlik Konseyi’nin kapalı yapılan özel oturumuna, Pompeo’yla birlikte Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha da katıldı.

​Güvenlik Konseyi yaptırımların sürmesi konusunda uzlaştı

Güvenlik Konseyi’nde, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların sürmesi konusunda görüş birliği olduğu kaydedildi.

Yaptırımların hafifletilmesi, kısmen yada tamamen kaldırılması için Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda daha somut adımlar atması gereğinde de uzlaşıldığı belirtildi.

“Verdiği sözü tutmasını görmemiz gerek”

Pompeo, kapalı oturumun ardından ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’le basın mensuplarına temaslarıyla ilgili açıklama yaptı, soruları cevapladı.

Dışişleri Bakanı Pompeo BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Kuzey Kore’ye yaptırımların devam etmesini talep ettiklerini belirterek konsey üyelerinin bu konuda bütünüyle uzlaştığını belirterek, “Kuzey Kore’ye yaptırım uygulanması sadece bizim fikrimiz değil. Bütün dünya böyle düşünüyor. Kuzey Kore Başkanı Kim, nükleer silahsızlanma kararını aldıklarını kendisi söyledi. Kim’in dünyaya verdiği sözü tutmasını görmemiz gerekir. Yapılan ikili görüşmede Başkan Trump’a bu konuda söz verdi. Kim’in sözünü tutmasını bekliyoruz. Yaptırımlar Kuzey Kore somut adımlar atana kadar sürecek. Bu konuda Güvenlik Konseyi birlik içerinde” diye konuştu. Pompeo, “Kuzey Kore’yi korsan değil bir dost ülke olarak görmek istiyoruz” dedi.

“Washington’da yapılacak Trump - Putin zirvesi çok değerli”

Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington’da, sonbaharda yapılacak görüşmenin “çok umutlu” olduğunu söyledi.

İki güçlü ülkenin liderlerinin bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Pompeo, iki liderin dünyanın her yerindeki derin zorlu anlaşmazlıkları ve sorunları çözmek için diyalog yolunu seçmesinin son derece değerli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Pompeo, Suriye’den göçen mültecilerin bu ülkeye yeniden dönmesi için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

“Kuzey Kore yaptırımları deliyor”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Kuzey Kore’nin sözlerini tutması gerektiğini belirtti. Kuzey Kore nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atıncaya kadar yaptırımlar tam olarak sürecek dedi.

Kuzey Kore’nin BM Güvenlik Konseyi’nin petrol satışlarıyla ilgili uyguladığı yaptırımları delmek için çeşitli yollar denediğini kaydeden Haley, “Kuzey Kore’nin nükleer silahlanma konusunda verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Bazı ülkeler yaptırımların hafifletilmesi, kaldırılmasını istiyorlar. Kuzey Kore nükleer silahsızlanma konusunda somut eylemler gerçekleştirinceye kadar yaptırımlar tam olarak sürecek. Kuzey Kore, müzakereler devam ederken bile yaptırımları delme çabasında. Uluslararası alınan bir karar olan petrol satışını engelleyen yaptırımları deldiler. Gemiden gemiye petrol aktarımını fotoğrafladık. Bunu ispat edebiliriz “dedi.

Haley, Rusya ve Çin’i eleştirdi. Bu iki ülkenin Kuzey Kore’nin yaptırımları delme çabalarını engellemeleri gerektiğini belirtti.

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