Kuzey Kore Lideri: ‘Nükleer Düğme Masamda’

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programının ‘bir gerçeklik' olduğunun farkına varması gerektiğini söyledi.

Kim geleneksel yeni yıl hitabında, masasında nükleer düğmenin olduğu uyarısında bulundu. Kim, "ABD ana karasının tamamı nükleer saldırı menzilimizde. ABD, bana ve ülkeme karşı asla bir savaş başlatamaz” diye konuştu.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin "ABD'den gelecek her türlü nükleer tehdide karşı koyabilecek güçte ve ABD'nin ateşle oynamasını engelleyebilecek, güçlü nükleer caydırıcılığa sahip olduğunu” belirtti.

Kim, "Amerika bunun tehdit değil gerçeklik olduğunu anlamalı” ifadesini kullandı.

Kim'in geleneksel yılbaşı konuşması, 2018'de izleyeceği yön ve önceliklerin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Kim ve Başkan Donald Trump, 2017 boyunca sert sözlü atışmalar içerisine girmişti. Trump Kuzey Kore'yi, ABD'yi tehdit etmesi halinde "dünyanın görmediği bir ateş ve öfkeyle” karşılaşacağı şeklinde uyarmıştı.

Pyongyang da bu uyarıya, Büyük Okyanus'ta ABD'ye ait Guam adası yakınlarındaki sulara kıtalararası balistik füze fırlatmayı düşündüğünü belirterek yanıt vermişti. Bundan kısa süre sonra Pyongyang, Japonya üzerinden geçen iki uzun menzilli füze ve Eylül ayında da 6'ıncı nükleer denemesini yapmıştı.