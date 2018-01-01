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Kuzey Kore Lideri: ‘Nükleer Düğme Masamda’

01.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD’nin, Kuzey Kore’nin nükleer programının ‘bir gerçeklik’ olduğunun farkına varması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programının ‘bir gerçeklik' olduğunun farkına varması gerektiğini söyledi.

Kim geleneksel yeni yıl hitabında, masasında nükleer düğmenin olduğu uyarısında bulundu. Kim, "ABD ana karasının tamamı nükleer saldırı menzilimizde. ABD, bana ve ülkeme karşı asla bir savaş başlatamaz” diye konuştu.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin "ABD'den gelecek her türlü nükleer tehdide karşı koyabilecek güçte ve ABD'nin ateşle oynamasını engelleyebilecek, güçlü nükleer caydırıcılığa sahip olduğunu” belirtti.

Kim, "Amerika bunun tehdit değil gerçeklik olduğunu anlamalı” ifadesini kullandı.

Kim'in geleneksel yılbaşı konuşması, 2018'de izleyeceği yön ve önceliklerin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Kim ve Başkan Donald Trump, 2017 boyunca sert sözlü atışmalar içerisine girmişti. Trump Kuzey Kore'yi, ABD'yi tehdit etmesi halinde "dünyanın görmediği bir ateş ve öfkeyle” karşılaşacağı şeklinde uyarmıştı.

Pyongyang da bu uyarıya, Büyük Okyanus'ta ABD'ye ait Guam adası yakınlarındaki sulara kıtalararası balistik füze fırlatmayı düşündüğünü belirterek yanıt vermişti. Bundan kısa süre sonra Pyongyang, Japonya üzerinden geçen iki uzun menzilli füze ve Eylül ayında da 6'ıncı nükleer denemesini yapmıştı.

Trump Eylül ayında BM Genel Kurulu'na hitabında da Kim için "Roket Adam” lakabını kullanmıştı.

Kim de Trump için "bunak ve akıl hastası” ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore geçen Kasım ayında, potansiyel olarak ABD ana karasına erişebilecek uzun menzilli Hwasong-15 füzesini denedikten sonra kıtalararası balistik füze kapasitesine erişim hedefine ulaştığını ilan etmişti.

Kim konuşmasında ayrıca, Kuzey Kore'nin Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatlarına sporcu göndermesi ihtimalini Pyangyang ve Seul'ün görüşmesi teklifinde bulundu.

Kuzey Kore lideri, "Güney Kore'de oynanacak Kış Olimpiyatları ülke için iyi bir fırsat olacak. Kış Olimpiyatları'nın başarılı olmasını samimiyetle ümit ediyoruz. Heyet gönderilmesi dahil farklı adımları atmaya hazırız. İki Kore'den yetkililer, bu olasılığı konuşmak için acilen biraraya gelebilir."

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun, Kim'in Olimpiyatlara sporce gönderme "niyetini” ve "iki hükümetin bu konuyu görüşmek için toplantı yapması önerisini” memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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