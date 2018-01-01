Kuzey Kore lideri: Nükleer silah düğmesi masamda

AFP

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD'ye yönelik eleştirilerini tekrarladı ve 'nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu' söyledi.

Kim, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderebileceklerini de belirtti.

Kuzey Kore lideri, ABD'nin bütünüyle vuruş menzillerinde olduğunu söyledi:

"Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek".

Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.

Getty Images Kasım ayında Hwansong-15 füzesinin fırlatılış anının fotoğrafı, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşılmıştı. Güney Kore ile diyalog çağrısı Kim, konuşmasında Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesinin ve Güney Kore ile ilişkilerinin gelişmesinin şart olduğunu, diyalog kapısının açık bulunduğunu da söyledi.

Kuzey Kore lideri,2018 Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili ise şunları belirtti: