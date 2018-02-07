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Kuzey Kore Lideri Olimpiyatlara Kız Kardeşini Gönderiyor

07.02.2018 21:49 | Son Güncelleme

30 yaşlarında olduğu sanılan Kim Yo Jong, 1950-53 yılları arasında süren Kore Savaşı’nın ardından Kuzey Kore yönetici ailesinin Güney Kore’yi ziyaret eden ilk üyesi olacak

Kuzey Kore Lideri Olimpiyatlara Kız Kardeşini Gönderiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Güney Kore’de yapılacak Kış Olimpiyatları’na gidecek Kuzey Kore heyetinde yer alacak.

30 yaşlarında olduğu sanılan Kim Yo Jong, 1950-53 yılları arasında süren Kore Savaşı’nın ardından Kuzey Kore yönetici ailesinin Güney Kore’yi ziyaret eden ilk üyesi olacak. Uzmanlar, Kim Yo Jong’un heyette yer almasının Pyonyang’ın Seul ile ilişkilerini geliştirerek diplomatik tecritten kurtulma çabasının bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in ofisinden yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin bu hamlesi memnuniyetle karşılandı. Bunun, Kuzey Kore’nin, Kore Yarım Adası’ndaki gerilimi azaltmak için istekli olduğunu gösterdiği kaydedildi. Kim Yo Jong’un ziyaret sırasında Güney Kore Cumhurbaşkanı ile biraraya gelip-gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Trump olimpiatlara kızı Ivanka’yı gönderiyor

Güney Kore Ulusal Bütünlük Enstitüsü’nden Hong Min ise, Kim Jong Un’un bir aile ferdini olimpiyatlara gönderme nedeninin Başkan Donald Trump’ın da kendisini temsilen kızı Ivanka Trump’ı olimpiyatlara gönderiyor olması olabileceğini kaydediyor. Hong’a göre Kim Jong Un, bu şekilde Donald Trump ile eşit olduğu mesajı veriyor.

Kuzey Kore iktidarının yükselen isimlerinden Kim Yo Jong, Kuzey Kore lideri kardeşi Kim Jong Un tarafından geçen yıl iktidar partisi merkez komitesinin siyasi karar alan bürosunun yedek üyeliğine getirilmişti.

Kuzey Kore Kış Olimpiyatları’na 22 atlet, sanatçı ve kalabalık bir destekçi grubu gönderiyor.

Ancak Kuzey Kore’nin sanatçıları deniz yoluyla Güney’e gönderme kararı Güney’de tartışmalara yol açtı. Yakıt alımı yaptırımlardan etkilenen Kuzey Kore, sanatçıları taşıyan geminin yakıtının Güney Kore tarafından karşılanmasını istiyor. Bu durum bazı çevrelerce Kuzey Kore’nin ABD öncülüğündeki yaptırımları delmek için olimpiyatları kullandığı şeklinde yorumlamasına neden oluyor.

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