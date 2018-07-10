Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!

Kuzey Kore medyası genelde ülkenin liderinin yaptıklarını haber bültenlerinde ilk sırada ya da gazetenin ilk sayfasından vermesiyle biliniyor. Ancak Kim'in, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'unun ülkenin başkenti Pyongyang'ı ziyaret ettiği tarih de dahil olmak üzere 7 gündür manşetlerden uzak kalması, Kuzey Kore liderinin bu ziyaret sırasında nerede olduğu ile ilgili soru işaretleri yaratmıştı.
Bu gizem, resmi haber ajansı KCNA'nın Kim'in Pompeo 'unun ziyareti sırasında ülkenin kuzeyindeki Çin sınırında bulunan Samjiyon bölgesinde yaptığı 'saha teftişi' hakkında en az 3 adet haber yayımlamasıyla bozuldu.
KİM İŞÇİLERDEN PATATES ÜRETİMİNİN KALİTESİNİ YÜKSELTMELERİNİ İSTEDİ
AFP'ye göre daha önceki 'saha teftişlerine' oranla daha ayrıntılı bilgilerin verildiği ziyaret sırasında Kim, bölgede bulunan Junghung patates çiftliğini denetledi.
KCNA'ya göre Kim çalışanlara 'yüksek verimli patates türlerinin ekilmesi, lezzetli patates türlerinin yetiştirmesi, işlenmiş patates gıdalarının üretimi sırasında kaliteyi korumaları ve böylece patates üretiminin kalitesini yükseltmeleri' talimatını verdi.
KCNA, ülkede Kim'in babası ve selefi Kim Jong Il'in doğduğu yer olduğuna inanılan ve bu nedenle kutsal sayılan Paektu Dağı'nın da yer aldığı bölgeyi ziyaretinde, Kim'in bölgeyi 'devrimin kutsal toprakları' olarak nitelediğini ve 'bölgeyi ülkenin bir modeli ve komünist cennet haline getiren' yetkilileri övdüğünü de aktardı.
POMPEO ZİYARETİNDE KİM'İN SAĞ KOLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ve Kim arasında Singapur'da yapılan tarihi zirvede yapılan 'nükleer silahlardan arınma anlaşmasının' ayrıntılarını görüşmek üzere geçen cuma gününden cumartesiye kadar başkent Pyongyang'daydı.
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