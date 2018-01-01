HABER

Kuzey Kore liderinden şok tehdit!

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 08:37 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülke televizyonunda yaptığı yeni yıl kutlama konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehditlerini sürdürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülke televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, tüm Amerika'nın Kuzey Kore nükleer silahlarının menzilinde olduğunu söyledi. "Nükleer silahı ateşleyecek buton daima masamın üzerinde." diyen Jong Un, Amerika'nın asla kendilerine yönelik bir savaş başlatamayacağını ve nükleer silahların sadece güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda kullanılacağını açıkladı.

Güney Kore ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Jong Un, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin ilişkilerini geliştirmesi ve diyalog yolunun açık olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kuzey Koreli lider, Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına bir heyet gönderilmesini düşüneceğini açıkladı. Kim Jong Un, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek kış olimpiyatları için, "Umarım, Pyeongchang Kış Olimpiyatları başarılı olur." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong Un

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu Dünyadabir akım olsa gerek. Bizde dahil bir sürü ülke psikopatlar tarafından yönetilip kandan savaştan besleniyolar. Allah bunların gazabından korusun. Korusunda dünya normalleşsin. Barış içünde yaşayalım.
amerika irak ve suriyede olmayan kimyasal silahlari bahane ederek isgal etti.kimyon kimyasalin babasi bende ilk abd yi vurucam diyor abd aptal aptal bakiyor.abd nin amaci sadece musluman katletmek enbuyuk destekciside araplar ve pyd
Bu Dünyada her şeyin altından Amerika çıkıyor. Ama kötüler, tüyü bitmedik yetim hakkı yiyenler, başarılı gözükselerde, hiç bir zaman başarılı olamazlar. ALLAH ın vakti zamanı vardır o vakit geldiğinde yok olur giderler. Doğru olanın yardımcısı vardır. Şu dünyada o kadar çok haklar yeniyor ki, Ama şunu unutmayalım ALLAH doğru kulunun yardımcısıdır. Kuzey Kore de belki Amerikanın başının belası olacaktır. Bilemeyiz.
Vefası var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devranın Eser yeller yerinde hani ya taht-ı Süleyman’ın Yalınız adı kaldı alem-i zahirde Lokman’ın Geçer bir lahzada ru’ya misali ömrü insanın Felekde hasılı insan isen bir canı incitme Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme
ya insanlar savaş denen şeyi kaldıracaklar ya da savaş insanlığı ortadan kaldıracak.
cips poşeti gibisin kim. Yüzde 80 in hava. Habire gider yapiyonda icraat göremedik.
Diğer Haberler
Son dakika! İran'da ölü sayısı 10'a yükseldi

Son dakika! İran'da ölü sayısı 10'a yükseldi

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

İngiltere o başbakana suikast düzenleyecekti

İngiltere o başbakana suikast düzenleyecekti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de polise silahlı saldırı!

ABD'de polise silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.