Kuzey Kore liderinin ilk yurtdışı ziyareti Çin'e

Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkileri masaya yatırdığı açıklandı.Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un Güney Kore ve ABD devlet başkanlarıyla yapacağı görüşmelerden önce, desteğini garantilemek üzere en güçlü müttefiki Çin'i ziyaret etti. İki ülkenin haber ajansları Kim'in Pazardan Çarşamba gününe kadar süren ziyareti sırasında Kuzey Kore liderinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile istişarelerde bulunduğunu bildirdi. Görüşmede Kim Jong Un'un belli şartlar yerine getirildiği takdirde nükleer silahlar vazgeçebileceklerini dile getirdiği aktarıldı. 2011 yılında iktidara gelen Kim böylece ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Kuzey Kore haber ajansı KCNA "İlk ziyaretin Pekin'e yapılması gerektiğinden kuşku bulunmadığını ve bu ziyaretin sevindirici bir görev olduğunu" duyurdu. Gayrı resmi Çin ziyareti sırasında Kuzey Kore liderine kalabalık bir heyetin eşlik ettiğine de haberde yer verildi. İyi niyet beklentisi Kuzey Kore'den giden bir tren için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış olması nedeniyle Kim'in Pekin'e gittiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Çin yönetimi ziyareti Kim'in Pekin'den ayrılmasından sonra doğruladı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberinde "Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuğu ve eşine ziyafet verdiği ve Kim'in konuşmasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Kore yarımadasında barış ve istikrarın korunmasına odaklı yararlı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediği" belirtildi. Ajansın haberinde Kuzey Kore liderinin "Güney Kore ve ABD çabalarımıza iyi niyetle karşılık verdikleri takdirde barış ve istikrar atmosferi oluşturabilir ve barışı garanti altına alacak eş zamanlı önlemler alabiliriz" dediği kaydedildi. Stratejik dostluk Çin, nükleer silah ve füze programı nedeniyle uluslararası alanda izole edilen Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki sayılıyor. Son zamanlarda iki ülkenin arası soğumuş ve Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore yaptırımlarıyla ilgili kararı Çin tarafından da onaylanmıştı. Son haftalarda nükleer anlaşmazlıkta hareketlilik başlamış ve Kuzey Kore liderinin Nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, muhtemelen Mayıs ayında da ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacağı açıklanmıştı. Görüşmeler kapsamında Çin'in adının geçmemesi Pekin yönetimi dışlanıyor mu sorusuna yol açmıştı. Kim'in Pekin'i ziyaret etmesi Çin'e yeniden ağırlık kazandırmış oldu.