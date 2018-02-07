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Kuzey Kore liderinin yıldızı yükselen kız kardeşi Kim Yo-jong kimdir?

07.02.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin başlıca karar mekanizması olan Komünist Parti Yönetim Kurulu üyeliğine getirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong'un yetki alanı genişliyor. Güney Kore'deki kış olimpiyat oyunlarına da gidecek olan Kim Yo-jong ABD'nin Kuzey Kore yaptırım listesindeki isimlerden.

Kuzey Kore liderinin yıldızı yükselen kız kardeşi Kim Yo-jong kimdir?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong'u ülkenin başlıca karar mekanizması olan Komünist Parti Yönetim Kurulu'nun üyeliğine getirdi.

30 yaşındaki Kim Yo-jong, propagandadan sorumlu bakanlığın başkan yardımcısı olarak ülkede zaten güçlü bir role sahipti.

Kim Jong-un'un emriyle artık Komünist Parti Yönetim Kurulu üyesi olan teyzesinin görevini devralarak, etkinliğini daha da artıracak.

Kim Yo-jong, ABD'nin Kuzey Kore'de insan hakları ihlalleri olduğuna ilişkin suçlamalarla kara listesine aldığı bir isim.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde Cuma günü başlayacak olan kış olimpiyat oyunlarına katılacağı düşünülürse, Kim Yo-jong yönetim ve diplomatik ilişkilerde söz sahibi olmaya şimdiden başlayacak gibi görünüyor.

Kim Yo-jong

Kim Yo-jong kimdir?

  • Ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in en küçük kızı ve Kim Jong-un'un öz kardeşi
  • Kendisinden 4 yaş büyük ağabeyi Kim Jong-un ile yakın bir ilişkileri olduğu belirtiliyor
  • İkili aynı dönemde İsviçre'nin Bern şehrinde eğitim görmüştü
  • Komunist Parti Sekreteri'nin oğlu Choe Ryong-hae ile evli

Kim Yo-jong, 2011'de babasının ölümü sonrası düzenlenen devlet cenazesi ile ağabeyinin iktidara geldiği 2014 seçimlerinde ortaya çıkarak, bir anda dikkatleri üzerine toplamıştı.

2014'te propagandadan sorumlu bakanlıkta kilit bir pozisyona getirildi. İşi, ağabeyi Kim Jong-un'un toplum önündeki itibarını korumak, imajını güçlendirmekti.

Bu dönemde ağabeyinin halkın karşısına çıktığı miting ve diğer etkinlikleri ile seyahat programlarını yönetirken, bir yandan da ona siyasi danışmanlık yaptı.

Zaman zaman da devlet medyasının fotoğraflarında, ağabeyinin yanında göründü.

kİM yONGUN

Ekim 2015'te işini iyi yapamadığı gerekçesiyle Kim Jong-un tarafından propaganda bölümünden kovulduğu iddiaları ortaya atıldı.

Öte yandan Kim Jong-il'in hastalığının kötüleştiği 2008 yılından bu yana iktidarın kime devredileceğine ilişkin büyük planlar masaya yatırılırken, genç kadın için güçlü bir pozisyon yaratılacağı konuşuluyordu.

Ülkenin şimdiki lideri Kim Yong-un'un uzun süre kamuoyu önüne çıkmayarak ortadan kaybolduğu dönemde, Kim Yo-jong'un Kuzey Kore liderliğini ağabeyinden devralacak adaylardan biri olduğu bile konuşuldu.

2014'te, ağabeyinin K. Kore lideri seçildiği dönemde de fotoğraflara yansımıştı.

Nasıl biri?

Kuzey Kore'deki bazı uzmanlar, Yo-jong'un iyi huylu ve tatlı bir kadın olduğunu, hafif erkeksi tavırlarıyla tanındığını söylüyor.

Bazıları da, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesindeki diğer üyelerle pek de iletişimi olmadığı, korunaklı bir şekilde yetiştirildiğini belirtiyor.

Eğitim gördüğü İsviçre'deki okulun yetkililerinden alınan bilgilere göre, Yo-jong öğrenciyken bir grup koruma tarafından korunuyordu.

Bir iddiaya göre de, hafif bir soğuk algınlığı yaşadığında hemen okuldan alınarak hastaneye yatırıldı.

Bu korunaklı yaşamı ülkenin yönetimindeki yeni ve güçlü rolüyle beraber test edilecek gibi görünüyor.

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