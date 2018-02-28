Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Reuters haber ajansının Avrupalı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve babası Kim Jong Il'in 90'lı yıllarda Batı ülkelerini vizesiz bir şekilde gezmek için farklı isimlerde Brezilya pasaportu çıkardığı belirlendi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ailesine ait ilk defa kimlik bilgilerinin yayınlandığı belirtilirken, güvenlik kaynakları, "Kim Jong Un ve babasının fotoğraflarını açıkça gösteren Brezilya pasaportlarıyla yabancı elçiliklerden vize almaya çalıştığı" belirtildi.

Kim ailesinin olası bir acil durumda kaçmak için bu pasaporta kullanacağına işaret edilirken, Brezilya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

En az iki Batı ülkesine vize başvurusunda bulunduğu belirtilen iki Brezilya pasaportuna herhangi bir vizenin verilip verilmediği ise bilinmiyor.

Güvenlik kaynakları, olası bir olumsuz durumda ikilinin ülkeyi terk etmek için de bu pasaportlardan faydalanabileceğini öne sürdü.

Reuters'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığına göre Brezilya pasaportlarıyla Kim ailesinin Japonya ve Hong Kong'a gitmek için de kullanılabileceği belirtildi.

90'lı yıllarda Kim Jong'un 12-14 yaşları arasında olduğu, İsviçre Berne'de uluslararası bir okulda eğitim gördüğü ifade ediliyor.