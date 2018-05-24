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Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, nükleer denemelerini yaptığı Punggye-ri'nin imhasının tamamlandığını açıkladı.

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore nükleer nükleer deneme

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