Kuzey Kore nükleer deneme tesisini kapatacak

Törene, uluslararası medya temsilcilerinin de davet edilmesi planlanıyor.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da yapacağı tarihi görüşme öncesi Pyongyang'dan önemli bir karar geldi. Kuzey Kore'nin ülkedeki nükleer deneme tesisini Mayıs ayı sonunda törenle kapatacağı açıklandı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, 23-25 Mayıs tarihleri arasındaki bir günde ülkenin kuzeydoğusundaki Punggye-ri'deki tesisin uluslararası medya temsilcilerinin de katılacağı bir tören ile kapatılacağını duyurdu. Törende, tesislerin altında bulunan tünellerin patlayıcı madde ile yıkılacağı ve girişlerinin mühürleneceği kaydedildi. Gözlem yerleri, araştırma binası ile güvenlik tesisinin de boşaltılacağı belirtildi.
KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, törene uluslararası medya temsilcilerinin de çağrılmasının nedenini "şeffaflık sağlamak” olarak açıkladı. Buna göre, Güney Kore, Çin, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gazetecilerin tören için Kuzey Kore'ye davet edilmesi planlanıyor.
Kuzey Kore lideri Kim, Nisan ayı sonunda Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile yaptığı görüşme sonrasında nükleer deneme tesisinin kapatılacağını duyurmuş ancak tarih vermemişti.
Pompeo'dan yardım sözü
Pyongyang'ın açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye verdiği mesajların ardından geldi. Pompeo, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-va ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmayı gerçekleştirmesi hâlinde, ABD'nin ülkenin yeniden kalkınması için yardıma hazır olduğunu belirtmişti. Pompeo, ABD'nin yardımı ile Kuzey Kore'nin "Güney Kore'deki refah düzeyine” erişebileceğini söylemişti.
ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşme, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor.
dpa,rtr/JD,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum