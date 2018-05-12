Kuzey Kore nükleer deneme tesisini kapatacak

Törene, uluslararası medya temsilcilerinin de davet edilmesi planlanıyor.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da yapacağı tarihi görüşme öncesi Pyongyang'dan önemli bir karar geldi. Kuzey Kore'nin ülkedeki nükleer deneme tesisini Mayıs ayı sonunda törenle kapatacağı açıklandı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, 23-25 Mayıs tarihleri arasındaki bir günde ülkenin kuzeydoğusundaki Punggye-ri'deki tesisin uluslararası medya temsilcilerinin de katılacağı bir tören ile kapatılacağını duyurdu. Törende, tesislerin altında bulunan tünellerin patlayıcı madde ile yıkılacağı ve girişlerinin mühürleneceği kaydedildi. Gözlem yerleri, araştırma binası ile güvenlik tesisinin de boşaltılacağı belirtildi.

KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, törene uluslararası medya temsilcilerinin de çağrılmasının nedenini "şeffaflık sağlamak” olarak açıkladı. Buna göre, Güney Kore, Çin, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gazetecilerin tören için Kuzey Kore'ye davet edilmesi planlanıyor.