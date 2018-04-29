HABER

Kuzey Kore nükleer deneme tesisini kapatıyor

29.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin nükleer deneme tesisini Mayıs'ta kapatmaya hazırlandığı açıklandı.

Kuzey Kore nükleer deneme tesisini kapatıyor

Kuzey Kore ayrıca yarımadanın güneyi ile aynı saat dilimine geçmek istiyor.Güney Kore ile Cuma günü tarihi bir zirve gerçekleştiren Kuzey Kore, nükleer deneme yaptığı alanı gelecek ay kapatma sözü verdi. Bu taahhüde ilişkin açıklama, Güney Kore'nin cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in sözcüsü Yoon Young-chan'dan geldi. Yoon, "Kuzey Kore lideri Kim, Başkan Moon ile görüşmesinde, nükleer deneme tesisinin Mayıs ayında kapatılacağını söyledi" dedi.

Yoon, Güney Kore ve ABD'den bir heyet ile gazetecilerin sürecin denetimi için Kuzey Kore'ye davet edileceğini de belirtti. Güney Kore, bu hamlenin arkasında sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü uluslararası topluma anlatmak olduğunu söyledi. Seul'den gelen açıklamayla ilgili Pyongyang Yönetimi'nden henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Kore yarımadasında tek saat dilimine geçiliyor

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, saatleri 30 dakika ileri alarak yarımadada tek saat dilimi uygulamasına geçme kararı aldığı açıklandı.

Kim'in jest niteliğindeki bu hamlesi Cuma günü sınırda gerçekleşen zirvenin ardından geldi. Kuzey Kore, 2015 yılında aldığı kararla güneyden 30 dakika geri bir saat dilimine geçmişti.

Trump gelişmelerden memnun

Pyongyang ve Seul arasındaki tarihi zirvenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Çok güzel şeyler oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Kim ile yapacağı görüşmenin önümüzdeki üç ya da dört hafta içerisinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Cuma günü iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası imzalanan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" ifadesi yer almıştı. Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı da ele alınmış ve yarımadanın kademeli olarak nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Rtr,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
MHP'den istifa etmişti! İlk açıklama geldiMHP'den istifa etmişti! İlk açıklama geldi
Sınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyorSınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi

Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi

Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!

Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!

Prenses Victoria cinsel saldırıya uğramış!

Prenses Victoria cinsel saldırıya uğramış!

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.