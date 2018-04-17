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‘Kuzey Kore Nükleer Silah Programını Müzakereye Açabilir’

17.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın özel danışmanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, ülkesinin ekonomisini geliştirmesini sağlayacak kazanımlar için nükleer silah programını müzakereye açmasının mümkün olduğunu söyledi

‘Kuzey Kore Nükleer Silah Programını Müzakereye Açabilir’

Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın özel danışmanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, ülkesinin ekonomisini geliştirmesini sağlayacak kazanımlar için nükleer silah programını müzakereye açmasının mümkün olduğunu söyledi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan emekli profesör Moon Chung-in, Kore ilişkileri ve güvenlik konularında uzman. Kuzey Kore lideri önümüzdeki haftalarda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Başkan Donald Trump’la ayrı ayrı görüşmeler yürütecek.

''Yaptırımlar zorlamış olabilir''

Nükleer testler ve uzun menzilli füze denemeleriyle bölgede gerilimi arttıran Kuzey Kore lideri, Seul ve Washington’la diyaloğa girmeyi kabul etmişti. Amerika’nın anakarasını hedef alabilecek kapasitede nükleer başlıklı füze üretme konusunda hedefine yakın olan Kim Jong Un’un neden böyle bir adım attığı tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlar Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının ve olası bir Amerikan saldırısının Kim’i barış sürecine yönlendirmiş olabileceğini belirtiyor.

Uzman Moon, Kim’in Kuzey Kore’deki sistemin devamlılığını garantiye almak için halkının kalbini kazanması gerektiğini söyledi ve bunun nükleer silahlarla olmayacağının altını çizdi.

Babasının 2011’deki ölümünün ardından liderliği devralan Kim Jong Un, bir dizi üst düzey yetkiliyi idam ettirmiş; tasfiye ve görevden almalarla iktidarını güçlendirmeye çalışmıştı. Kim, iktidarı döneminde açık hava pazarları gibi bazı kapitalist gelişmelere izin vermişti. Ancak geçen yıl yaptığı nükleer ve füze denemeleri yüzünden sertleşen BM yaptırımlarının ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkileri oldu.

Uzmana göre, Kim, ülkesinin nükleer ve balistik füze programlarındaki hızlı ilerlemesinin Amerika’yı müzakere masasına oturmaya zorlamış olabileceğini düşünüyor.

Güney Kore özel temsilcisi geçen ay Pyonyang’ı ziyaret ettiğinde Kim, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in görüşme teklifini kabul etmiş ve Amerika’yla da Kore Yarımadası’nın nükleer silahtan arındırılmasıyla ilgili samimi görüşmeler yürütmeye hazır olduğunu söylemişti.

Ancak uzmanlar Kuzey Kore’nin Amerika’nın Güney Kore’de bulunan 28 bin 500 askerini çekmesi ve Seul ile ortak yürüttüğü yıllık askeri tatbikatları iptal etmesi taleplerini hatırlatıyor.

''Temkinli bir başlangıç noktası''

Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın Özel Kalem Müdürü Im Jong-seok

27 Nisan’da yapılacak zirve sırasında Kim Jong Un’un yarımadayı nükleer silahlardan arındırma konusundaki kararlılığını bir kez daha doğrulaması gerektiğini söyledi.

Im, iki Kore arasındaki zirvenin nükleerden arınma ve kalıcı barışın tesis edilmesi için temkinli bir başlangıç noktası olacağını kaydetti.

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