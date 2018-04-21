Kuzey Kore nükleer testleri ve füze denemelerini durdurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıkladı.

Devlete ait haber ajansı kararı, "21 Nisan itibariyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor" ifadesiyle dünyaya duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim'in testleri sürdürmenin artık gereksiz olduğu çünkü "Pyongyang'ın nükleer kapasitesinin doğrulandığına" yönelik ifadesine de yer verildi.

Kim'in Güney Kore lideri Moon Jae-in ile gelecek hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

On yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Güney Kore ve ABD uzun bir süredir Pyongyang'ı nükleer silahsızlanma konusunda sıkıştırıyordu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/987463564305797126

'Görüşmemizi dört gözle bekliyorum'

ABD Başkanı Trump karar sonrası Twitter hesabı üzerinden, "Kuzey Kore tüm nükleer denemeleri durdurmayı ve önemli bir nükleer tesisi kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi bir haber. Büyük ilerleme. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı.