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Kuzey Kore nükleer testleri ve füze denemelerini durdurdu

21.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ülkenin lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıkladı. Devlete ait haber ajansı kararı, "21 Nisan itibariyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor" ifadesiyle dünyaya duyurdu.

Kuzey Kore nükleer testleri ve füze denemelerini durdurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıkladı.

Devlete ait haber ajansı kararı, "21 Nisan itibariyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor" ifadesiyle dünyaya duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim'in testleri sürdürmenin artık gereksiz olduğu çünkü "Pyongyang'ın nükleer kapasitesinin doğrulandığına" yönelik ifadesine de yer verildi.

Kim'in Güney Kore lideri Moon Jae-in ile gelecek hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

On yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Güney Kore ve ABD uzun bir süredir Pyongyang'ı nükleer silahsızlanma konusunda sıkıştırıyordu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/987463564305797126

'Görüşmemizi dört gözle bekliyorum'

ABD Başkanı Trump karar sonrası Twitter hesabı üzerinden, "Kuzey Kore tüm nükleer denemeleri durdurmayı ve önemli bir nükleer tesisi kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi bir haber. Büyük ilerleme. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı.

Trump Perşembe günü de, "Kuzey Kore nükleer silahlardan arınırsa önünde aydınlık bir yol olacaktır" mesajını paylaşmıştı.

Güney Kore devlet başkanlığı ofisinden ise Kuzey'in kararına ilişkin "anlamlı bir ilerleme" değerlendirmesi yapıldı.

Moon'un ofisinden yapılan açıklamada, "Bu karar önümüzdeki Güney-Kuzey zirvesi ile Kuzey-ABD zirvelerinin başarısı için olumlu bir atmosfer oluşmasına yardımcı olacak" denildi.

Kuzey Kore'nin uluslararası alandaki başlıca ortağı olan Çin de kararı olumlu karşılayarak, "Kore Yarımadası'ndaki durumu iyileştirmeye yardımcı olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılacak zirvenin olası adresleri ile ilgili spekülasyonlar da sürüyor.

Olası buluşma yerleri arasıda Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölge ile başka bir Asya ülkesinin olabileceği gibi tarafsız bir Avrupa ülkesinin de ihtimaller arasında olduğu konuşuluyor.

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