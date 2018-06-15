Kuzey Kore o görüntüleri iki gün sonra yayınladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyongyang'dan ayrılışı ile başlayan haberdeki ilginç anlardan biri ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore heyetinden üst düzey askeri yetkili ile el sıkışması sırasında yaşandı.

Trump'ın askeri selamı ülkesinde de tartışma yarattı.

Ülke medyasına konuşan emekli bir general olan Paul D. Eaton, Kuzey Korelilerin askeri bir selamı değil "dikkatli bir diplomasiyi" hak ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise selam tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel nezaket gereği bir başka ülkenin askeri yetkilisi sizi selamlar ise siz de ona selam verirsiniz" dedi.



