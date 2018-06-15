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Kuzey Kore o görüntüleri iki gün sonra yayınladı

15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kuzey Kore televizyonu Salı günü Singapur'daki Donald Trump-Kim Jong-un zirvesine ilişkin video haberini görüşmeden iki gün sonra yayımladı. Trump'ın askeri selamı ülkesinde de tartışma yarattı. Beyaz Saray Sözcüsü "Genel nezaket gereği bir başka ülkenin askeri yetkilisi sizi selamlar ise siz de ona selam verirsiniz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyongyang'dan ayrılışı ile başlayan haberdeki ilginç anlardan biri ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore heyetinden üst düzey askeri yetkili ile el sıkışması sırasında yaşandı.

Trump'ın askeri selamı ülkesinde de tartışma yarattı.

Ülke medyasına konuşan emekli bir general olan Paul D. Eaton, Kuzey Korelilerin askeri bir selamı değil "dikkatli bir diplomasiyi" hak ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise selam tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel nezaket gereği bir başka ülkenin askeri yetkilisi sizi selamlar ise siz de ona selam verirsiniz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kim Yong Un Beyaz Saray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ASKER TRUMP A GÜZEL FEYİK ÇEKMİŞ...
tiplere bak allahına
delidir ne yapsa yeridir
KUZEY KORE KAPİTALİZME GEÇEBİLİR DEDİ DERSİNİZ KÜÇÜK ENİŞTE KUMARHANE İŞLETMECİSİ OLABİLİR TİPİ MÜSAİT YADA TRUMPLA İNŞAAT SEKTÖRÜNE GİREBİLİR KUZEY KORE KAPİTALİZME GİRERSE SÜPER İŞ İMKANI DOĞAR BEN İŞ ADAMI OLSAM PARSEL PARSEL YER KAPATIRIM UCUZKEN ALACAN BÜTÜN DÜNYA AVUCUNU OĞUŞTURUYORDUR ÖZELLİKLE İNGİLİZLER
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