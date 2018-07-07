Kuzey Kore: 'Pompeo'yla Görüşmeler Üzücü'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pyongyang’da yürüttüğü görüşmeleri “üzücü” diye niteledi ve nükleer programını iptal etme konusunda Washington’u tek yanlı baskı uygulamakla suçladı.

Açıklama Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir yetkili tarafından yapıldı. Pompeo iki günlük Pyongyang temasları çerçevesinde Komünist Parti yöneticilerinden Kim Yong Chol ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Pompeo, Kim Yong Chol'la geçen ay Singapur'daki Trump-Kim zirvesinden önce New York'ta da bir araya gelmişti.

Kuzey Kore açıklamasında, “çok kaygı verici” diye tanımlanan Pompeo’nun görüşmelerinde, “nükleer silah programını iptal etme konusundaki sağlam kararlılığımızı sarsacak tehlikeli bir aşama başlatıldığı” yönünde bir ifadeye yer verildi.

Adı açıklanmayan bir dışişleri bakanlığı yetkilisinin ifadelerine yer veren Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Pompeo’yla görüşmeleri “aşırı derecede rahatsız edici” diye niteledi. Haber ajansına konuşan yetkili, Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırmanın en hızlı yolunun aşamalı ve ikili yaklaşımlardan geçtiğini vurguladı.