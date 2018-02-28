'Kuzey Kore Suriye'ye kimyasal silah fabrikası için malzeme gönderiyor'

Raporda Pyongyang adına çalışan bir Çinli firmanın 2016 sonu ve 2017 başında Suriye'ye 5 gemi malzeme gönderdiği belirtiliyor.

Wall Street Journal da endüstriyel çapta bir kimyasal silah fabrikasının inşası için Kuzey Kore'den Suriye'ye 50 ton malzeme gönderildiğini yazdı.

NYT 2012-2017 yılları arasında Kuzey Kore'den Suriye'ye kayıt dışı en az 40 sevkiyat yapıldığını, gemilerin yasaklı balistik füze parçaları, askeri ve sivil amaçlarla kullanılabilecek malzemeler içerdiğini belirtti.

Rapora göre Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen malzemeler arasında aside dayanıklı kiremitler, vana, boru ve termometreler var. Kiremitlerin, kimyasal silah yapılan tesislerin inşaatında kullanıldığı iddia ediliyor.

Rapor New York Times (NYT), Washington Post ve Wall Street Journal (WSJ) gibi ABD'nin önde gelen gazetelerince haberleştirildi.

Raporda ayrıca Suriye'deki kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışan Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin görüldüğü bilgisi de yer alıyor. Suriye hükümeti ise, ülkedeki tek Kuzey Korelilerin sporcu ve antrenör olduğunu iddia ediyor.

Rapor, Kuzey Kore'ye uygulanan Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına uyulup uyulmadığını inceleyen bir grup uzman tarafından yazıldı. NYT, paneldeki 8 uzmanın farklı ülkelerden olduklarını ve kitlesel imha silahları, deniz taşımacılığı, gümrük kontrolleri gibi çeşitli konlarda uzmanlaştıklarını bildirdi.

Paravan şirketler üzerinden ödeme yapıldı

Raporda Kuzey Koreli ve Suriyeli şirketler arasındaki kontratların kopyaları ve gemiyle gönderilen kargoların içeriğine dair faturalar yer alıyor.

Şam'ın Kuzey Kore'ye ödemeleri bir dizi paravan şirket yoluyla yaptığı belirtiliyor.

200 sayfadan uzun olan rapor henüz yayınlanmadı. Raporun açıklanıp açıklanmayacağı da bilinmiyor.

NYT raporu hazırlayan uzmanların ve raporu görmüş olan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin yorum yapmayı kabul etmediğini yazdı.

BM sözcülerinden Stéphane Dujarric ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Raporun yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Burada asıl mesaj tüm üye ülkelerin yürürlükteki yaptırımlara uyma görev ve sorumluluğu olduğunu hatırlamaları" dedi.