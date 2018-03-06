HABER

Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Güney Kore ve Kuzey Kore, gelecek ayın sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardı.

Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Seul yönetiminin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, iki ülke, nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bu arada Kuzey Kore yönetiminin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği bildirildi.

İki ülkenin ayrıca liderler arasında istişareler gerçekleştirmek ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar verdiği kaydedildi.

Kuzey Kore yönetiminin henüz doğrulamadığı açıklamalar, Chung'un Moon'un özel temsilcisi olarak Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Chung, ziyaret sırasında 4 kişilik heyetle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü.

AA

Kuzey Kore'den Trump'ın görüşme isteğine sert yanıtKuzey Kore'den Trump'ın görüşme isteğine sert yanıt
Kuzey Kore: 'Askeri Tatbikata Karşılık Veririz'Kuzey Kore: 'Askeri Tatbikata Karşılık Veririz'
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırttıKuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırttı
Kuzey Kore liderinden şok tehdit!Kuzey Kore liderinden şok tehdit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Pyongyang Moon Jae-In Kim Jong Un

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi! Miras sorgulama hizmeti nasıl yapılır?

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi! Miras sorgulama hizmeti nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 3 yorum
İki kardeş ülkenin görüşmelere başlamasından en çok da her gittiği yere kin ve nefret götüren Amerika rahatsız olmuştur. Birgün çökeceksin Amerika Kızılderili Reisin söylediği gibi ''... paranın yenilecek birşey olmadığını anlayacaksın.'' İnsanlığın huzur bulacağı gün senin(ABD) yok olduğun gün olacaktır.
Bunlar anlaştıysa herkes anlaşabilir sanırım.
aralarında ki tek sorun ABD nin istekleri anlaşamayan ABD ama nedense bu G.Kore anlaşamıyor gibi gösterilmeye çabalanıyor ABD işgal mi ettiki G.Kore yi anlaşamıyor K.Kore ila halbuki masaya oturup bir birlerini dinleseler aralarında büyük fark olmadığını anlayacaklar K.Kore halkı gelir olarak daha düşük seviyede olabilir ama bu akraba hatta aile olduğu gerçeğini değiştirmez birleşmeseler dahi halkların bir birlerini ziyaret etmesini sağlayabilirler ticaret yapabilirler böyle oluncada bir birlerini tamamladıklarını göreceklerdir
Diğer Haberler
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Birleşmiş Milletler: Suriye ve Rusya kimyasal silah kullandı!

Birleşmiş Milletler: Suriye ve Rusya kimyasal silah kullandı!

Diyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da Var

Diyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da Var

Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

Türkiye'de seçim güvenliği endişeleri muhalefeti birleştirdi

Türkiye'de seçim güvenliği endişeleri muhalefeti birleştirdi

Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuracak

Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.