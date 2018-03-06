Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Seul yönetiminin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, iki ülke, nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Bu arada Kuzey Kore yönetiminin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği bildirildi.
İki ülkenin ayrıca liderler arasında istişareler gerçekleştirmek ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar verdiği kaydedildi.
Kuzey Kore yönetiminin henüz doğrulamadığı açıklamalar, Chung'un Moon'un özel temsilcisi olarak Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Chung, ziyaret sırasında 4 kişilik heyetle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü.
AA
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
Olay yaratan anket! Sosyal medya bunu konuşuyor
Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!
Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı
İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü
Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim
İngiltere'de komaya giren kişi casus çıktı
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Youtube yeni özelliğini duyurdu
Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 3 yorum