Kuzey Kore Yaptırımlara Rağmen İhracata Devam Ediyor

Kuzey Kore 2017’de, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını delerek ihracatını yaptığı ürünlerle, 9 ayda 200 milyon dolar gelir elde etti.

Güvenlik Konseyi’ne yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıklayan uzmanlar, Pyongyang’ın yaptırımları delerek petrol, kömür, demir, çelik ve diğer başka ürün ve malları ihraç ettiğini söyledi.

Raporda ayrıca, Kuzey Kore’nin Suriye ve Myamar’la balistik füze ve kimyasal silah geliştirme programları için askeri işbirliği içinde olduğunun kanıtları da sunuldu.

Raporda, ‘Kuzey Kore, Çin, Malezya, Güney Kore, Rusya ve Vietnam’a kömür sevkiyatı için farklı atlatma teknikleri, yolları ve taktikleri kullanıyor’ ifadeleri yer aldı.Raporda Kuzey Kore’nin hala, mali yaptırımların uygulanmasındaki eksikliklerden faydalanarak aldatıcı uygulamalarla, uluslararası mali sistemde işlemler yapabildiği belirtiliyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar ayrıca Kuzey Kore’nin halageniş çapta silah ticareti ve askeri sırları çalmak için siber operasyonlar yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in yanısıra, ABD ve Avrupa Birliği’de, nükleer ve balistik füze programlarına karşı olarak, Kuzey Kore’ye yaptırımlar uyguluyor.

Rapora göre, BM yaptırımları çerçevesinde, 7 adet kömür ve petrol yüklü geminin, uluslararası limanlardan men edildiği belirtildi ancak daha fazla önlem alınması gerektiği de vurgulandı.

Geçen yıl BM, Kuzey Kore’nin askeri programlarına ayırdığı geliri azaltmak için bir çok yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore’nin geçen yıl ardarda yaptığı balistik füze denemesi sonrası, ABD, yaptırım kararlarının alınması için öncülük etmişti.