Kuzey Kore Zirvesi Başarı mı Başarısızlık mı?

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ve Amerika arasındaki ilk zirvenin hayata geçmesi için arabuluculuk yapmak amacıyla mekik dokuduğu sırada hem çabaları nedeniyle övüldü hem de Pyonyang’ın ekonomik yaptırımları delmesine fırsat vereceği için eleştirildi.ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Singapur’da yapılan tarihi zirve sonrasında uzmanlar, şimdi Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın zirvedeki rolünü sorguluyor.
Bazıları Moon’un diplomasisinin yapıcı olmadığı aksine karmaşık olduğu yorumları yaparken, bazıları Trump ve Güney Kore tarafından Kuzey Kore’ye verilen tavizleri eleştiriyor. Öte yandan bir kesim ise zirvenin yumuşama ortamına katkı sağladığı görüşünde.
Beş saatlik Singapur zirvesinde Trump ve Kim el sıkıştılar, birbirlerinin sırtını sıvazladılar ve bir anlaşma imzaladılar. Trump, Kuzey Kore’ye güvenlik garantileri verdi ve görüşmeler iyi niyet çerçevesinde sürdüğü sürece Güney Kore’yle askeri tatbikatları askıya alacağını açıkladı. Kim ise bunun karşılığında Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışma yönünde net olmayan bir söz verdi.
Birkaç ay önce iki lider birbirlerini nükleer silahlarla tehdit eder ve karşılıklı hakaretler savururken bu adımlar tahmin bile edilemiyordu.
Güney Kore lideri Moon, zirveden sonra bir açıklama yaptı ve bunun barışa yönelik büyük bir adım olduğunu ve böylece dünyadaki son Soğuk Savaş kalıntısı sorunun da sona erebileceğini söyledi.
Moon, sonuca giden yoldaki birçok zorluğun aşılması ve Kore Yarımadası’na kalıcı barış gelmesi için Amerika ve Kuzey Kore’ye yardım edeceğini kaydetti.
Ancak Güney Kore’deki muhafazakar çevreler Kuzey Kore’nin nükleer hırslarını engellemediği gerekçesiyle zirveyi eleştirerek Trump ve Moon’u Kuzey Kore’nin “nükleersizleşme” konusunda bir takvim belirlememekle suçladı.
Seul’daki Kore Üniversitesi’nden Nam Sung-wook, yüksek beklentilerin zayıf sonuçlar getirdiğini söyledi ve “Moon’la Trump’ın Kuzey Kore’nin müzakere davetini yem olarak hızla yuttuklarını” kaydetti. Uzman, “Trump karşılığı olmadığını görünce geri adım atmak istedi ancak geri adım atılamayacak kadar ileri gidilmişti” yorumunu yaptı.
Çarşamba günü Kuzey Kore devlet televizyonu Trump’ın Kuzey Kore’nin adım adım silahsızlanma isteğini kabul ederek her adımda bir taviz vermeye razı olduğunu öne sürdü. Trump daha önce hızlı ve tek seferde silahsızlanmayı destekliyordu.
Trump’ın Günye’le yapılan ortak askeri tatbikatları durdurma kararının da Güney Kore’yle ön görüşme yapmadan karar verdiği sanılıyor. Bu durum 1950-1953 Kore Savaşı’nda müttefik olan iki ülkenin ittifakının nükleer gerilim sona erene kadar sıkı şekilde devam etmesi gerektiğine inananları da hayal kırıklığına uğratıyor.
Ulusal Birleşme Kore Enstitüsü eski başkanı Kim Taewoo, Güney Kore ve Amerika’nın ittifak oluşturarak askeri tatbikatlar düzenlemesinin nedeninin Kuzey Kore’nin saldırgan bir yapısı olduğunu hatırlattı ve bu tatbikatların sonlandırılmasının kötü bir fikir olduğunu söyledi.
Uzmanlar Kuzey Kore zirveden istediğini alarak ayrıldığı; Başkan Trump da bunu diplomatik bir zafer olarak görmek istediği için geçici barışın bir süre devam edeceği görüşünde.
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