Kuzey Kore Zirvesi Başarı mı Başarısızlık mı?

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ve Amerika arasındaki ilk zirvenin hayata geçmesi için arabuluculuk yapmak amacıyla mekik dokuduğu sırada hem çabaları nedeniyle övüldü hem de Pyonyang’ın ekonomik yaptırımları delmesine fırsat vereceği için eleştirildi.ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Singapur’da yapılan tarihi zirve sonrasında uzmanlar, şimdi Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın zirvedeki rolünü sorguluyor. Bazıları Moon’un diplomasisinin yapıcı olmadığı aksine karmaşık olduğu yorumları yaparken, bazıları Trump ve Güney Kore tarafından Kuzey Kore’ye verilen tavizleri eleştiriyor. Öte yandan bir kesim ise zirvenin yumuşama ortamına katkı sağladığı görüşünde. Beş saatlik Singapur zirvesinde Trump ve Kim el sıkıştılar, birbirlerinin sırtını sıvazladılar ve bir anlaşma imzaladılar. Trump, Kuzey Kore’ye güvenlik garantileri verdi ve görüşmeler iyi niyet çerçevesinde sürdüğü sürece Güney Kore’yle askeri tatbikatları askıya alacağını açıkladı. Kim ise bunun karşılığında Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışma yönünde net olmayan bir söz verdi.

Birkaç ay önce iki lider birbirlerini nükleer silahlarla tehdit eder ve karşılıklı hakaretler savururken bu adımlar tahmin bile edilemiyordu. Güney Kore lideri Moon, zirveden sonra bir açıklama yaptı ve bunun barışa yönelik büyük bir adım olduğunu ve böylece dünyadaki son Soğuk Savaş kalıntısı sorunun da sona erebileceğini söyledi. Moon, sonuca giden yoldaki birçok zorluğun aşılması ve Kore Yarımadası’na kalıcı barış gelmesi için Amerika ve Kuzey Kore’ye yardım edeceğini kaydetti. Ancak Güney Kore’deki muhafazakar çevreler Kuzey Kore’nin nükleer hırslarını engellemediği gerekçesiyle zirveyi eleştirerek Trump ve Moon’u Kuzey Kore’nin “nükleersizleşme” konusunda bir takvim belirlememekle suçladı. Seul’daki Kore Üniversitesi’nden Nam Sung-wook, yüksek beklentilerin zayıf sonuçlar getirdiğini söyledi ve “Moon’la Trump’ın Kuzey Kore’nin müzakere davetini yem olarak hızla yuttuklarını” kaydetti. Uzman, “Trump karşılığı olmadığını görünce geri adım atmak istedi ancak geri adım atılamayacak kadar ileri gidilmişti” yorumunu yaptı.