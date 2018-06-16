Kuzey Kore Zirvesi Trump'a Yaradı

Tarihi el sıkışmaları ve imzaladıkları nükleer silahlardan arınma anlaşmasıyla Donald Trump ve Kim Jong Un iki ülke ilişkilerinde yeni bir başlık açmak için ilk adımı attı.
“Herkes çok etkilenecek ve çok mutlu olacak. Dünya için çok büyük ve tehlikeli bir sorunu çözüyor olacağız” diyen Trump, Amerika’nın Sesi programcılarından Greta Van Susteren’e dünya sahnesinde şu ana kadar attığı en önemli adımı attığını ve bu fırsatı ele geçirmek için sabırsızlandığını söyledi.
Trump, “Gerçekten çok iyi anlaştık. Çok harika bir kimyamız var. Kimya derken ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani aramızda hiç kimyası olmayanları da biliyorum. Ne yaparsanız yapın bir türlü olmaz. Bizse bu kimyaya en başından sahiptik. Bu konuyu konuştuk ve bence Kuzey Kore için harika şeyler olacak” dedi.
Kuzey Kore nükleer silahlardan arınmak için çalışma sözü verirken, Amerika, belirsiz güvenlik garantileri ve Güney Kore’yle askeri tatbikatları durdurma sözü verdi.
Uzman Kyle Ferrier’e göre bu bazıları için sembolizmi ağır ancak somut başarısı zayıf olan bir zirveydi. Ferrier, “Her iki taraf için de bu sadece ‘buluşma ve tanışma’, birbirini tanıma ve gelecek görüşmelerin yolunu açma meselesiydi” diye konuştu.
Ferrier, Trump’ın dünya sahnesinde zaman zaman takındığı agresif ve öngörülemez tavra dikkat çekerken, seçim kampanyası sırasında destekçilerine verdiği sözlerin de geçerli olduğu görüşünde.
Ferrier bu görüşünü, “Bence Trump’ın dış politikada yaptığı şey yıkıcı olmak ve bu onun başından beri siyasetini üzerine kurduğu temeldi. O statükoyu sevmiyor ve bu tavır Trump’ın tabanına çok çekici geliyor” diye dile getiriyor.
Kuzey Kore’yle yapılan zirve Kanada’daki fikir ayrılıklarıyla dolu G-7 zirvesinden sonra yapıldı. Zirvede Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ticaret ve gümrük vergileri konusunda silahlarını kuşandı. Misilleme sözü veren Trudeau, “Kanadalılar olarak biz kibarız, sorumluluk sahibiyiz ancak itilip kakılmaya da gelemeyiz” ifadelerine yer verdi.
Trump’ın Kuzey Kore zirvesinin Amerika içinde de kendisine ivme kazandıracağını umması muhtemel. Gallup anketörü Frank Newport’a göre başkan için mevcut tarihi düşük destek oranının da yükselmesi bekleniyor.
Trump’ın zirveyi büyük bir siyasi başarı olarak pazarlaması bekleniyor.
Ancak bunun zor bir ara seçimle karşı karşıya olan Cumhuriyetçiler’e Kasım ayında ne kadar yardımcı olabileceği bilinmiyor.
Singapur’daki zirvede, gerçekten ne elde edildiği çok açık olmasa da Kuzey Kore zirvesini bir başarı olarak göstermek Trump’ın elinde.
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum