Kuzey Kore Zirvesi Trump'a Yaradı

Tarihi el sıkışmaları ve imzaladıkları nükleer silahlardan arınma anlaşmasıyla Donald Trump ve Kim Jong Un iki ülke ilişkilerinde yeni bir başlık açmak için ilk adımı attı.

“Herkes çok etkilenecek ve çok mutlu olacak. Dünya için çok büyük ve tehlikeli bir sorunu çözüyor olacağız” diyen Trump, Amerika’nın Sesi programcılarından Greta Van Susteren’e dünya sahnesinde şu ana kadar attığı en önemli adımı attığını ve bu fırsatı ele geçirmek için sabırsızlandığını söyledi.

Trump, “Gerçekten çok iyi anlaştık. Çok harika bir kimyamız var. Kimya derken ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani aramızda hiç kimyası olmayanları da biliyorum. Ne yaparsanız yapın bir türlü olmaz. Bizse bu kimyaya en başından sahiptik. Bu konuyu konuştuk ve bence Kuzey Kore için harika şeyler olacak” dedi.

Kuzey Kore nükleer silahlardan arınmak için çalışma sözü verirken, Amerika, belirsiz güvenlik garantileri ve Güney Kore’yle askeri tatbikatları durdurma sözü verdi.

Uzman Kyle Ferrier’e göre bu bazıları için sembolizmi ağır ancak somut başarısı zayıf olan bir zirveydi. Ferrier, “Her iki taraf için de bu sadece ‘buluşma ve tanışma’, birbirini tanıma ve gelecek görüşmelerin yolunu açma meselesiydi” diye konuştu.