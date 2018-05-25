Kuzey Kore Zirvesinin İptali Borsaları Olumsuz Etkiledi

ABD piyasaları dün Başkan Donald Trump’In Kuzey Kore lideri Kim Jung İI ile 12 Haziran’da yapılacak olan nükleer silahsızlanma konulu tarihi toplantıyı iptal etmesi üzerine gün içinde sert düşüşler kaydetti. Ancak bir Kuzey Koreli yetkilinin, Kim’in hala zirve toplantısını yapma niyetinde olduğu yönündeki açıklaması, yatırımcıların az da olsa rahatlamasına ve piyasaların toparlanarak düşüşlerini %1’in altında tutmayı başarmasına sebep oldu. OPEC yani Petrol Üreticisi Ülkeler Birliği ve Rusya’nın petrol üretimini arttırma kararı üzerine petrol fiyatlarının düşmesinin ardından enerji sektörü hisselerindeki düşüş piyasaları aşağıya çeken faktörlerden birisiydi. Ham petrol, üretim kotasının arttırılma kararının ardından %2,3 oranında düşerek tekrar 70 doların altında işlem görmeye başladı. Ham petrol fiyatları jeopolitik belirsizlik yüzünden yılbaşından bu yana %14 oranında değerlendi. Fiyatlardaki yükseliş tüketicilerin endişelerini arttırırken dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela’nın lideri Nicolas Maduro ve önümüzdeki yıl içinde halka arz edilecek olan Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco yetkilileri bu yükselişi sevinçle karşılıyor. OPEC ülkeleri ve Rusya’nın hafta içinde yaptıkları toplantı sonrasında üretimi günde 1 milyon varil arttırma kararı vermeleri bekleniyor. Wall Street Journal’ın haberine göre bu karar kısa dönemde enerji sektörüne düşüş getirse de genel olarak piyasalar için pozitif bir haber. Petrol fiyatlarının hızlı yükselişi geçtiğimiz hafta da belirtmiştik, yakıt fiyatlarına yansıyacağı için birçok sektörün uzun vadede harcamalarının artmasına, hatta yükseliş devam ederse Başkan Trump’un yaptığı vergi reformunun getirdiği ek gelirin önemli oranda azalmasına sebep olabilir. Çarşamba günü, geçtiğimiz ay yapılan Amerika Merkez Bankası toplantısından gelen notlar yayınlandı, ancak bu notlar toplantıdan çıkan kararlar dışında bir sürpriz olmadığını gösteriyor.

Yatırımcıların gözleri önümüzdeki hafta Haziran ayının ilk haftasında yapılacak Amerika Merkez Bankası toplantısından çıkacak olan kararlarda olacak ve beklentiler Fed Başkanı Jerome Powell’in bu toplantıda faiz artırımına gideceği yolunda. Her ne kadar enflasyon %2 seviyesinde devam etse de Powell’in faiz arttırmaması da mümkün.

Bu sabah ise piyasalar dün gerçekleştirdikleri kayıpları toparlıyorlar. Özellikle Nasdaq endeksinde işlem gören teknoloji sektöründe hareketli bir sabah gerçekleşti. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in bu hafta içinde Avrupa Parlamentosu önünde ifade vermesi ve özür dilemesi, hisselerine düşüş getirdi ancak yatırımcılar bu düşüşten yararlanmaya çalışıyorlar. Bu tip düşüşler yüksek fiyatlı hisseler almak için oldukça iyi bir fırsat olarak görülüyor.

Bunun dışında genel olarak sakin bir gün bizi bekliyor bugün, Yazın başlangıcı Kabul edilen Memorial Day yani Amerika’nın savaşlarda kaybettiği askerleri anma günü dolayısıyla Pazartesi günü piyasalar kapalı olacağı için bu sabah itibarıyla piyasalarda işlem hacmi düşük ve tatil havası hissediliyor.

