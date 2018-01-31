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Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 01:32 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlardan dolayı 60 bin çocuğun ölümün eşiğinde olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), uluslararası yaptırımların temel insani yardımların Kuzey Kore'ye erişimini geciktirmesinden dolayı bu ülkede 60 bin çocuğun açlıktan dolayı ölümün eşiğinde olduğunu bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Omar Abdi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Kuzey Kore'ye insani yardım operasyonlarının yaptırımdan muaf olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'ye uygulanan ambargonun delinmemesi için insani yardım operasyonu içinde yer alan bankalar ve kargo şirketlerinin çok titiz davrandığını söyleyen Abdi, bu prosedürün ülkeye giden BM yardımlarının gecikmesine yol açtığına dikkati çekti.

UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine da bu yıl Kuzey Kore'de 60 bin çocuğun şiddetli beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ettiklerini vurgulayarak, protein ve kalori eksikliğinden kaynaklanan yetersiz beslenmenin çocukları ölüme götürebileceği uyarısında bulundu.

48 MİLYON ÇOCUK İÇİN 3,6 MİLYAR DOLAR YARDIM ÇAĞRISI

Bugün açıklanan UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda, Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 48 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana nükleer faaliyetleri nedeniyle ambargo uyguluyor. Konsey, son olarak geçen yıl mart ayında Kuzey Kore'ye bugüne kadarki en ağır yaptırımları içeren 2270 sayılı kararı kabul etmişti.

Konsey geçen eylül ayında Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını oy birliğiyle benimsemişti.

(AA)

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UNICEF Kuzey Kore çocuk ölümü Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

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