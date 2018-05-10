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Kuzey Kore'de serbest bırakılan ABD'liler ülkelerine döndü

10.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'de serbest bırakılan Amerikan vatandaşlarını havaalanında bizzat karşıladı.

Kuzey Kore'de serbest bırakılan ABD'liler ülkelerine döndü

Trump, görüşmeyi planladığı Kim Jong Un’a da teşekkür etti.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkede gerçekleştirdiği temaslar sonrası Kuzey Kore tarafından serbest bırakılan üç ABD'li tutuklu ülkelerine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarındaki bir askeri üsse inen Amerikan vatandaşlarını eşi Melania Trump ile birlikte bizzat karşıladı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan üç Amerikan vatandaşı kameralara gülümseyerek zafer işareti yaptı.

"Bu üç harika insan için çok özel bir gece” ifadelerini kullanan Trump, "Onları bu kadar çabuk dışarı çıkarabilmiş olmamız, şu anda devam eden sürece dahil olan birçok insanın çabalarını takdir niteliğinde” diye konuştu.

Kuzey Kore ile olası bir nükleer mutabakata da değinen Trump, "yarımadanın tamamının nükleer silahlardan arındırılmasının oldukça gurur duyacağı bir başarı olacağını" ve "bu doğrultuda neler yapabileceklerini değerlendireceklerini” söyledi.

"Kim ülkesini gerçek dünyaya döndürmek istiyor"

Kim Jong Un ile yakın zamanda bir araya gelmesi planlanan Trump, Amerikan vatandaşlarını serbest bırakan Kuzey Kore liderine de teşekkür etti. Trump, "Görüşme öncesi onları serbest bırakmasını takdir ediyoruz. Bu, hepimiz için oldukça önemli” diye konuştu. ABD Başkanı, Kim'in iyi niyet göstergesi olarak tanımladığı bu adımını, "Ülkesini gerçek dünyaya döndürmek istediğine inanıyorum” sözleriyle değerlendirdi.

Kim Sang Duk, Kim Dong Chul ve Kim Hak Song isimli ABD vatandaşları hükümeti devirme ya da düşmanca faaliyetler içinde bulunma suçlamaları ile bir ila üç yıl gözaltında tutulmuştu. Çalışma kamplarına gönderilen üç Amerikalı'dan Kim dong Chul, "gözaltında tutulduğu süre boyunca farklı muamelerle karşı karşıya kaldığını, genel olarak çok çalıştırıldığını ve hastalandığında tedavi edildiğini” söyledi.

Geçen yıl Kuzey Kore'nin ABD'ye iade ettiği bir diğer Amerikan vatandaşı Otto Warmbier, koma halinde ABD'ye döndükten günler sonra hayatını kaybetmişti. 22 yaşındaki Warmbier, devlete ait bir propaganda afişini çalmakla suçlanarak 17 ay gözaltında tutulmuştu. Warmbier'in ailesi oğullarına işkence yapmakla ve ölümüne neden olmakla suçladığı Kuzey Kore'ye dava açmıştı.

dpa,rtr/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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