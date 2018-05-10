Kuzey Kore'de serbest bırakılan ABD'liler ülkelerine döndü

Trump, görüşmeyi planladığı Kim Jong Un’a da teşekkür etti.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkede gerçekleştirdiği temaslar sonrası Kuzey Kore tarafından serbest bırakılan üç ABD'li tutuklu ülkelerine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarındaki bir askeri üsse inen Amerikan vatandaşlarını eşi Melania Trump ile birlikte bizzat karşıladı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan üç Amerikan vatandaşı kameralara gülümseyerek zafer işareti yaptı.

"Bu üç harika insan için çok özel bir gece” ifadelerini kullanan Trump, "Onları bu kadar çabuk dışarı çıkarabilmiş olmamız, şu anda devam eden sürece dahil olan birçok insanın çabalarını takdir niteliğinde” diye konuştu.

Kuzey Kore ile olası bir nükleer mutabakata da değinen Trump, "yarımadanın tamamının nükleer silahlardan arındırılmasının oldukça gurur duyacağı bir başarı olacağını" ve "bu doğrultuda neler yapabileceklerini değerlendireceklerini” söyledi.

"Kim ülkesini gerçek dünyaya döndürmek istiyor"

Kim Jong Un ile yakın zamanda bir araya gelmesi planlanan Trump, Amerikan vatandaşlarını serbest bırakan Kuzey Kore liderine de teşekkür etti. Trump, "Görüşme öncesi onları serbest bırakmasını takdir ediyoruz. Bu, hepimiz için oldukça önemli” diye konuştu. ABD Başkanı, Kim'in iyi niyet göstergesi olarak tanımladığı bu adımını, "Ülkesini gerçek dünyaya döndürmek istediğine inanıyorum” sözleriyle değerlendirdi.