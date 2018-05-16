Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Görüşmeden Çekilme’ Tehdidi

Kuzey Kore ve Amerika liderlerini bir araya getirecek tarihi zirvenin gerçekleşmesi beklenen zirve tehlikeye girebilir. Nedeni ise Kim Jong Un’un bu zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceği yönünde yaptığı açıklama.
Kuzey Kore lideri ABD Başkanı Donald Trump’la 12 Haziran’da Singapur’da yapılması beklenen zirvede Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması karşılığında, uluslarası yaptırımların kaldırılması öngörülüyordu.
Ancak ülkenin resmi haber ajansı KCNA’den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Kwan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın açıklamalarını kabul edilemez bulduklarını belirterek anlaşmadan çekilebilecekleri tehdidinde bulundu.
Bolton, Kuzey Kore’yle ilgili yaptığı açıklamada, Libya modelini örnek vererek bölgede nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları tasfiye edeceklerini söylemişti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, “ABD bizi köşeye sıkıştırmaya çalışır ve tek taraflı olarak nükleer silahlarımızdan vazgeçmemizi isterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederek ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir” dedi.
Kuzey Koreli yetkilinin yaptığı bu açıklama, Çarşamba günü yapılması beklenen Kuzey ve Güney Kore görüşmelerinin ani bir kararla Güney Kore’nin ABD ile yaptığı askeri tatbikatı gerekçe göstererek iptal etmesinden sonra geldi.
Trump’ın Kuzey Kore Lideriyle Zirvesi Tehlikede mi?
Amerika Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la planlanan zirvesi12 Haziran'da Singapur'da yapılması bekleniyor.
Trump-Kim Jong Un Zirvesi 12 Haziran'da
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