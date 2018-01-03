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Kuzey Kore'den Güney'e "iletişim" açılımı

03.01.2018 11:01 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer gerilim tırmanırken, Pyongyang Güney Kore ile yakınlaşma adımları atıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, iki ülke arasındaki acil telefon hattının yeniden açtırılması talimatı verdi.Kuzey Kore ile Güney Kore küçük adımlarla ilişkilerini iyileştirme yoluna giriyor. İki ülke arasında 2016 yılından bu yana kullanılmayan Panmunjom’daki acil iletişim hattının yeniden açılacağı bildirildi.

Kuzey Kore devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Kim’in bu yönde bir talimat verdiği ve hattın Çarşamba günü itibariyle faaliyete geçirileceği bildirildi.

İletişim hattının, Şubat ayında Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları’na gönderilecek Kuzey Kore heyetine yönelik görüşmeler için kullanılacağı belirtildi. Olimpiyatlar iki ülke sınırı yakınındaki Ganwon kentine bağlı Pyeongchang'da düzenlenecek.

İletişim hattının yeniden açılması kararı, Kuzey Kore liderinin yeni yıl konuşmasında Güney Kore’ye yönelik ılımlı mesajları ve gerilimi azaltmak için diyalog önermesi sonrasında alındı.

Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, yönetimin isteği üzerine Güney Kore ile ciddi ve inandırıcı bir iletişime geçileceği belirtilirken, hedefin Kış Olimpiyatları için Güney Kore’ye gönderilecek heyete yönelik görüşmeler olduğu belirtildi.

Güney Kore: Çok büyük önem taşıyor

Güney Kore, Kim'in önerisini memnuniyetle karşılayarak, iletişim hattının açılmasının "çok büyük önem taşıdığını" bildirdi. Açıklamada, "Telefon hattının restorasyonu oldukça önemli. Bu durum, her daim iletişimin olabileceği bir ortam hazırlıyor" denildi.

Güney Kore'den salı günü yapılan açıklamada da Kim’in ılımlı yeni yıl mesajına atfen, iki ülke yetkililerinin iki yıl aradan sonra ilk kez 9 Ocak tarihinde bir araya gelmesi önerilmişti. Kuzey Kore’nin önerilen görüşme tarihini kabul edip etmediği ise henüz netlik kazanmadı.

Kuzey Kore lideri yeni yıl konuşmasında Güney Kore’ye diyalog çağrısı yaparken, Güney Kore'nin müttefiki ABD’ye ise yeni bir tehditte bulunmuş, "ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor" demişti.

DW,AFP,Reuters,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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