Kuzey Kore'den Tarihi Karar

Kuzey Kore, nükleer denemelerine son verdiğini ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıkladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, ordunun uzun menzilli baalistik füze denemelerini de durdurduğunu ve kararın 21 Nisan itibariyle yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Kuzey Kore’nin açıklamasında hükümetin ulusal odağını değiştirme ve ekonomiyi geliştirmek için bu adımları attığı belirtildi.

Pyongyang’ın hamlesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, yarımadada nükleer gerilimi bitirmek için Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le görüşmesi öncesi geldi. Kuzey Kore ile ABD arasında da Mayıs ayında bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.

Açıklama sonrası ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan bunun Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi haber olduğu mesajını paylaştı. “Büyük ilerleme” diyen Trump, zirveyi sabırsızlıkla beklediğini de yazdı.

Güney Kore cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin kararının yarımadanın nükleer güçten arındırılması adına anlamlı bir ilerleme olduğu kaydedildi.

Kuzey ve Güney Kore liderleri arasında, 27 Nisan’daki görüşme öncesi ilk defa acil telefon hattı da açıldı.