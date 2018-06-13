Kuzey Kore'den zirve yorumu: Yüzyılın toplantısı

Trump da ayrıca bir dizi tweet ile toplantıdan duyduğu memnuniyeti paylaştı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong Un arasında Singapur'da gerçekleşen ve tarafların bir de anlaşma imzaladıkları görüşme bugün Kuzey Kore basınında "kazanım" olarak yer aldı. Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun Trump'ın verdiği tavizleri Pyongyang için bir kazanım olarak nitelendirirken, görüşme için "yüzyılın toplantısı" ifadesini kullandı. Resmi yayın kurumu Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) ABD Başkanı'nın Güney Kore ile askeri tatbikatları sonlandıracağını, Pyongyang yönetimine güvenlik konusunda güvence verdiğini ve ilişkiler düzeldikçe yaptırımları kaldıracağını bildirdi. KCNA'nın haberinde "Kim Jong Un ve Trump barışa ve istikrara ulaşmak ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak için adım adım ilerleme prensibinin önemini paylaşmışlardır" ifadesine yer verdi. Rodong Sinmun gazetesinde ikilinin birçok fotoğrafına yer verilirken, bugüne kadar ABD karşıtı bir duruş sergileyen yayın organı bugünkü baskısının büyük bir kısmını liderlerin görüşmesi sonrası oluşan olumlu atmosfere ayırdı.

KCNA'nın haberine göre, Kim Trump'a iki tarafın da "rahatsız edici ve düşmanca askeri eylemleri" bir an önce sonlandırmaları gerektiğini iletti ve iki lider birbirlerinin kendi ülkelerine davetlerini "memnuniyetle kabul etti". Salı günkü görüşmenin ardından ABD Başkanı bir basın toplantısı düzenlemiş ve Güney Kore ile her sene düzenledikleri ve Pyongyang yönetiminin tepkisini çeken askeri tatbikatların da sonlandırılacağını söylemişti. Trump, "Savaş oyunları pahalıya mal oluyor ve masrafların çoğunu biz ödüyoruz" demiş ve tatbikatları "oldukça provokatif" olarak nitelendirmişti. Ancak Başkan'ın bu ifadesinden sonra bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "İttifaklarımız çelik gibi sağlam" ifadesini kullandı. Trump memnun ABD Başkanı Salı günkü görüşme sonrası Twitter hesabından bir dizi mesaj yayınlayarak Kim'e övgüde bulundu ve zirve hakkında değerlendirmelerini paylaştı. "Nükleer silahlardan vazgeçmesi ve dünya ile ticarete açılarak daha fazla bütünleşmesi durumunda Kuzey Kore'nin erişemeyeceği hiçbir şey yok" ifadesini kullanan Trump, Kim'in "yeni bir dönemde halkının refahını sağlayan" lider olarak hatırlanma fırsatının olduğunu söyledi.