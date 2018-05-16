Kuzey Kore'den zirveyi iptal etme tehdidi

Kuzey Kore, sınırları yakınındaki ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatına tepki olarak, Devlet Başkanı Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması kararlaştırılan tarihi zirveyi iptal etme tehdidinde bulundu. Güney ve Kuzey Kore heyetleri arasında yapılması öngörülen yüksek düzey barışma görüşmeleri de iptal edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki nükleer güç ile Kore devletleri arasındaki ilişkilerin hissedilir şekilde yumuşadığı bir ortamda 12 Haziran'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasının iptal edilmesi için neden bulunmadığı belirtildi.

Pyongyang'dan gelen tepkiye Güney Kore ile ABD'nin her yıl yaptıkları ve uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla avcı bombardıman uçaklarının da katıldığı ortak askeri tatbikat yol açtı. Kuzey Kore haber ajansı KCNA, 11 – 25 Mayıs tarihleri arasındaki tatbikatta Kuzey Kore'ye saldırının temsil edilmesinin ‘kasıtlı askeri provokasyon' olduğunu ve ‘Kuzey Kore'nin iyi niyetli barış gayretlerine zarar verdiğini' duyurdu.