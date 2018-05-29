Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!

Dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi randevuyu beklerken, bugün eşi benzeri olmayan bir seyahat gerçekleşiyor.

Reuters ve AP haber ajansları, Kuzey Koreli üst düzey diplomat ve aynı zamanda eski gizli servis şefinin ABD'nin başkenti Washington'a gittiğini son dakika koduyla duyurdu. Eski gizli servis şefi Kim Yong Chol'ü taşıyan uçak, Çin'in başkenti Pekin'den hareket etti. Reuters ve AP, Kuzey Koreli heyetin muhtemel bir zirve için görüşmeler yapacağını bildiriyor.

Trump'ın geçen hafta resmen iptal ettiği tarihi buluşmanın gerçekleşmesi için yoğun bir çaba var. Güney Kore lideri Moon Jae-in, hafta sonu Kim'le görüştü ve Pyongyang yönetiminin zirve için istekli olduğunu söyledi.

ABD ise Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekibi, Singapur'a gönderdi. Tarihi zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı daha önce duyurulmuştu.



