'Kuzey Kore'ye Karşı En Sert Yaptırımları Açıklayacağız'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’ın Kuzey Kore’ye karşı bugüne kadarki “en sert ve en agresif” ekonomik yaptırımları açıklayacağını söyledi.
Tokyo’da Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle görüşmesinin ardından konuşan Pence, Amerika’nın Kuzey Kore üzerindeki baskısını, bu ülke “tüm nükleer ve balistik füze programlarını kesin biçimde terkedene” kadar sürdüreceğini vurguladı.
Pence, yaptırımların hangi sektörleri kapsayacağı ya da ne zaman açıklanacağı konusunda detay vermedi.
Pence ve Abe, hem görüşmelerinde hem de başbakanın resmi konutundaki ortak açıklamalarında, Kuzey Kore’den kaynaklı tehdidin devam ettiği bir sırada Japonya ve ABD arasındaki askeri ittifakın güçlendirilmesine değindi.
Pence, “ABD, Japonya’ya ilave en yeni savunma sistemlerini sağlamaya kararlıdır ve ülkelerimiz bu yeni savunma sistemlerini mümkün olduğu kadar hızlı teslim etmek için birlikte çalışıyor” diye konuştu.
Japon lider de, Pence’le görüşmesinde Kuzey Kore konusunda çok zaman ayırdıklarını ve politikalarında “tamamen birliği sağladıklarını” söyledi.
Abe, Güney Kore’de kış olimpiyatlarının başlamasıyla aynı gün Pyongyang’da askeri geçit düzenleme planlarına işaret ederek, Kuzey Kore’nin kışkırtıcı eylemlere girişmeye devam ettiğini belirtti.
Hem Abe hem de Pence, Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimde yaşanan hafif yumuşamanın kalıcı olup-olmayacağı hususunda karamsar ifadeler kullandı.
Pence, Kuzey Kore’nin “tutulmayan sözler, kasıtlı aldatmalar ve tırmandırılan provokasyonlar döngüsünden” sorumlu olduğunu kaydetti.
Başkan Yardımcısı, Güney Kore’nin Pyeongchang kentindeki Kış Olimpiyatları’nda ABD heyetine başkanlık etmek dahil kuzeydoğu Asya turuna çıktı.
Pence, “Sporcularımızı desteklemek için orada olacağız ancak müttefiklerimizin yanında yer almak ve dünyaya Kuzey Kore’nin gezegendeki en zalim ve baskıcı rejim olduğunu hatırlatmak için de orada olacağız” diye konuştu.
Oyunlara Kuzey Koreli bazı sporcular da katılacak ve Güney Kore heyetiyle aynı bayrak altında yürüyecek.
Pence, “Kuzey Kore’nin propagandasının Olimpiyat oyunlarının mesajı ve imajını gaspetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Kuzey Kore’de hapis yatan ve geçen yıl serbest bırakılıp Amerika’ya döndükten sonra komada hayatını kaybeden Otto Warmbier’in babası Fred Warmbier de açılış töreni sırasında Pence’in özel davetlisi olarak heyette yer alacak.
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