'Kuzey Kore'ye Karşı En Sert Yaptırımları Açıklayacağız'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’ın Kuzey Kore’ye karşı bugüne kadarki “en sert ve en agresif” ekonomik yaptırımları açıklayacağını söyledi.

Tokyo’da Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle görüşmesinin ardından konuşan Pence, Amerika’nın Kuzey Kore üzerindeki baskısını, bu ülke “tüm nükleer ve balistik füze programlarını kesin biçimde terkedene” kadar sürdüreceğini vurguladı.

Pence, yaptırımların hangi sektörleri kapsayacağı ya da ne zaman açıklanacağı konusunda detay vermedi.

Pence ve Abe, hem görüşmelerinde hem de başbakanın resmi konutundaki ortak açıklamalarında, Kuzey Kore’den kaynaklı tehdidin devam ettiği bir sırada Japonya ve ABD arasındaki askeri ittifakın güçlendirilmesine değindi.

Pence, “ABD, Japonya’ya ilave en yeni savunma sistemlerini sağlamaya kararlıdır ve ülkelerimiz bu yeni savunma sistemlerini mümkün olduğu kadar hızlı teslim etmek için birlikte çalışıyor” diye konuştu.

Japon lider de, Pence’le görüşmesinde Kuzey Kore konusunda çok zaman ayırdıklarını ve politikalarında “tamamen birliği sağladıklarını” söyledi.