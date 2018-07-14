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Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında buz dağının yaklaştığı köy tahliye edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında, büyük bir buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye edildi. Yetkililer, bu kadar büyük bir buz kütlesinin daha önce köye yaklaşmadığını belirtti.

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında buz dağının yaklaştığı köy tahliye edildi!

Yerel basındaki habere göre, Grönland'da büyük bir buz kütlesinin koparak adanın batısındaki Innaarsuit köyüne yaklaşması üzerine, burada yaşayan yaklaşık 200 kişi Tsunami tehlikesine karşı güvenli yerlere gönderildi.

Yetkililer, bu kadar büyük bir buz kütlesinin daha önce köye yaklaşmadığını belirtti.

GEÇEN YIL 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen yıl bölgede deprem sonrası oluşan dev dalgalar yüzünden adanın kuzeybatısındaki evler sular altında kalmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük adası durumunda.


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Kuzey Kutbu grönland tsunami buz kütlesi buz dağı

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