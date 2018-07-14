Kuzey Kutbu'ndaki Grönland adasında buz dağının yaklaştığı köy tahliye edildi!

Yerel basındaki habere göre, Grönland'da büyük bir buz kütlesinin koparak adanın batısındaki Innaarsuit köyüne yaklaşması üzerine, burada yaşayan yaklaşık 200 kişi Tsunami tehlikesine karşı güvenli yerlere gönderildi.
Yetkililer, bu kadar büyük bir buz kütlesinin daha önce köye yaklaşmadığını belirtti.
Geçen yıl bölgede deprem sonrası oluşan dev dalgalar yüzünden adanın kuzeybatısındaki evler sular altında kalmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük adası durumunda.
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