Kuzey Makedonya'ya Üsküp'ten ikinci onay

Anlaşma daha önce Cumhurbaşkanı İvanov tarafından veto edilmişti.Makedonya ile Yunanistan hükümetleri tarafından 17 Haziran'da imzalanan ve iki komşu ülke arasında 27 yıldır süren isim krizinin aşılması için atılan bir adım olarak tarihe geçen anlaşma, Makedonya parlamentosunda bir kez daha oylanarak kabul edildi.

Ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, parlamentodaki 120 üyenin 69'unun lehte verdiği oy ile onaylandı. Anlaşma 20 Haziran'da da parlamentodan geçmiş ancak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov tarafından veto edilmişti. Anlaşmayı "kapitülasyon" olarak tanımlayan ve Makedonya ismiyle kimliğinin Yunanistan'a teslimi anlamına geldiğini savunan muhalefetteki sağcı VMRO-DPMNE partisinden milletvekilleri, meclisteki her iki oylamayı da boykot etti.

Yunanistan ile imzalanan mutabakatı anayasaya aykırı bulan ve VMRO-DPMNE partisinin adayı olarak oturduğu cumhurbaşkanlığı makamındaki görevini 2009 yılından beri sürdüren İvanov'un anlaşmayı ikinci kez veto etme hakkı bulunmuyor. Makedonya Parlamentosu Başkanı Talat Caferi, anlaşmanın İvanov'un imzası olmaksızın resmi gazetede yayımlanmasının planlandığını söyledi.