Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

Son Güncelleme 26 dakika önce DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 05:43 |26 dakika önce

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında başlayan diplomatik görüşmeler tüm dünyanın desteğini topladı. Birleşmiş Milletler, Kanada, Avrupa Birliği ve ABD'den konuyla ilgili destek mesajları verildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını söylemesiyle başlamıştı. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan askeri iletişim hattı yeniden açılmış oldu. KANADA: MEMNUNİYET DUYUYORUZ Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında başlayan diplomatik görüşmelerden memnun olduklarını ve bu çabaları desteklediklerini bildirdi. Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Güney Kore ile Kuzey Kore arasında görüşmelerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin tehlikeli ve yasa dışı eylemlerine karşı gelecek hafta Kanada ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde zirve düzenleneceğini hatırlatan Freeland, birçok ülkeden dışişleri bakanlarının güvenli, müreffeh ve nükleerden arındırılmış Kore Yarımadası için bir araya geleceğini vurguladı.

GUTERRES: BARIŞ VE HOŞGÖRÜ ORTAMI Birleşmiş Millletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, bu tür çabaların Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve nükleer silahsızlanma için samimi bir diyaloğun başlamasına katkısı olacağını ifade etti. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında askeri gerginliğin azaltılması ve Kuzey Kore'nin daha önce kesilen askeri hattı yeniden Güney'e açması konusunda varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu tür kanalların yeniden kurulması ve güçlendirilmesinin yanlış hesap ve yanlış anlama riskini azaltmak ve bölgedeki gerginliği düşürmek açısından önemli olduğunu ifade eden Guterres, Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderme kararının iki ülke arasında barış, hoşgörü ve anlayış ortamı oluşturacağını bildirdi. MOGHERINI: UMUT VERİCİ BİR İŞARET AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başlamasını "umut verici bir işaret" olarak değerlendirdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilcilerin tekrar diyalog masasına oturmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik "olumlu bir adım" ve "umut verici bir işaret" olduğunu belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bugün yapılan ve ileride devamı gelecek görüş alışverişinin, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar için temel oluşturmasını umduklarını aktardı.