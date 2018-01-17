Kuzey ve Güney Kore, Kış Olimpiyatları açılış töreninde tek bayrak altında yürüyecek

AFP 'Birleşik Kore' bayrağı

Gelecek ay Güzey Kore'de yapılacak olan Kış Olimpiyatları'na Kuzey ve Güney Koreli sporcular tek "Birleşik Kore" bayrağı altında katılacak.

Ayrıca ülkelerin kadın buz hokeyi sporcuları, aynı takımda mücadele edecek.

Karar, iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom'daki Barış Evi adlı binada yapılan heyetler arası görüşmelerde alındı.

2 yıldan uzun süredir Güney ve Kuzey Koreli yetkililer arasında bu derece üst düzey bir görüşme yapılmamıştı.

ReutersKış Olimpiyatları 9-27 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.

Güney Kore hokey takımının antrenörü ve bazı muhafazakar gazeteler ise aynı takımda yarışmanın, madalya şanslarını azaltacağı görüşünde.

Japonya da iki ülke ilişkilerindeki son yumuşamaya şüpheyle yaklaşıyor. Japon yetkililer, dünyanın Pyongyang'ın son "sempati toplama atağına" kanmaması gerektiğini söyledi.

Yeni yılla gelen yakınlaşmaKuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermişti.