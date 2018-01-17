Kuzey ve Güney Kore Kış Olimpiyatlarında Birlikte Yürüyecek

Kuzey ve Güney Kore, Güney'in Pyeongchang kentinde 9-25 Şubat günleri arasında yapılacak Kış Olimpiyatları'nda işbirliğine gitmeye hazırlanıyor.

İki Kore Olimpiyatlar'da yarışmak üzere ortak bir kadınlar buz hokeyi takımı kuracaklarını ve açılış töreninde tek bayrak altında birlikte yürüyeceklerini duyurdu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın "daha önce eşi görülmemiş bir dönüm noktası” olarak nitelediği gelişme, Pyonyang'ın Güney Kore'de yapılacak olimpiyatlara ilk kez katılmayı kabul etmesinin ardından Seul tarafından ortak takım kurulması teklifinin neticesinde geldi. Kuzey Kore 1988'de Güney Kore'de yapılan olimpiyatları boykot etmişti.

İki ülke daha önce 1991'de gençler futbol turnuvası ve masa tenisi şampiyonası için iki kez ortak spor takımları kurmuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise 20 Ocak'ta biraraya gelerek hem Kuzey ve Güney Kore'nin ortak takım girişimini inceleyecek hem de Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılmasının detaylarını tartışacak.