Kuzey ve Güney Kore Liderleri Yeniden Sınırda

Başkan Donald da dün Trump da daha iyimser bir tonda açıklama yaptı ve Beyaz Saray’ın zirvenin yeniden planlanması konusunda Kuzey Kore’yle son derece yapıcı görüşmeler yaptığını söyledi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, “Biz Kuzey Kore ve Amerika arasındaki diyalog şansının tamamen yok olmadığını ve tekrar canlandığını görüyoruz,” dedi.

Güney Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki lider Kuzey Kore liderinin Amerika Başkanı Donald Trump’la olası zirvesine yönelik hazırlıklar konusunu görüştüler.

Twitter’dan yayınladığı mesajında da Başkan Trump,”Zirve 12 Haziran’da yani aynı tarihte yapılacak gibi görünüyor gerekirse daha ileri bir tarih de olabilir,” diye yazdı.

Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile buluşma planını ortadan kaldırma girişimine karşın kendilerinin zirve konusunda istekli oldukları duyuruldu.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada Kim Jong Un’la yapılacak görüşmeyi iptal etti ve buna gerekçe olarak da Pyongyan yönetiminden yapılan tehdit dolu açıklamaları gösterdi. Amerikalı yetkililer bu karşılıklı açıklamaların adeta bir yüzleşme olduğunu düşünüyorlar.

Kuzey Koreli diplomat Kim Kye Gwan, Pyonyang’In son eleştirilerinin Amerika’nın kullandığı sert dile bir tepki olduğunu ancak gelinen noktadaki karşılıklı düşmanca açıklamaların da bu zirvenin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstediğini söyledi.

Kim Kye Gwan, “Başkan Trump’ın daha önceki başkanların cesaret edemediği cesur kararından ve bu hayati zirve konusundaki çabalarından memnuniyet duyuyoruz,” dedi