Kuzey ve Güney Kore Liderleri Yeniden Sınırda

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Cumartesi günü öğleden sonra Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la iki ülke arasındaki yoğun güvenlikli sınır bölgesinde biraraya geldi.
Güney Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki lider Kuzey Kore liderinin Amerika Başkanı Donald Trump’la olası zirvesine yönelik hazırlıklar konusunu görüştüler.
Yetkililer, Moon’un bu görüşmeye ilişkin detayları Pazar sabahı açıklayacağını söylediler.
Güney Kore, Amerika ve Kuzey Kore arasında 24 saat içerisinde iptal edilen ardından yeniden olabileceği söylenen 12 Haziran’da Singapur’daki zirveyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip edildiğini duyurdu.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, “Biz Kuzey Kore ve Amerika arasındaki diyalog şansının tamamen yok olmadığını ve tekrar canlandığını görüyoruz,” dedi.
Başkan Donald da dün Trump da daha iyimser bir tonda açıklama yaptı ve Beyaz Saray’ın zirvenin yeniden planlanması konusunda Kuzey Kore’yle son derece yapıcı görüşmeler yaptığını söyledi.
Twitter’dan yayınladığı mesajında da Başkan Trump,”Zirve 12 Haziran’da yani aynı tarihte yapılacak gibi görünüyor gerekirse daha ileri bir tarih de olabilir,” diye yazdı.
Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile buluşma planını ortadan kaldırma girişimine karşın kendilerinin zirve konusunda istekli oldukları duyuruldu.
Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada Kim Jong Un’la yapılacak görüşmeyi iptal etti ve buna gerekçe olarak da Pyongyan yönetiminden yapılan tehdit dolu açıklamaları gösterdi. Amerikalı yetkililer bu karşılıklı açıklamaların adeta bir yüzleşme olduğunu düşünüyorlar.
Kuzey Koreli diplomat Kim Kye Gwan, Pyonyang’In son eleştirilerinin Amerika’nın kullandığı sert dile bir tepki olduğunu ancak gelinen noktadaki karşılıklı düşmanca açıklamaların da bu zirvenin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstediğini söyledi.
Kim Kye Gwan, “Başkan Trump’ın daha önceki başkanların cesaret edemediği cesur kararından ve bu hayati zirve konusundaki çabalarından memnuniyet duyuyoruz,” dedi
Beyaz Saray’dan yayınlanan mektupta Başkan Trump, “Orada olmayı istiyordum. Üzülerek belirtiyorum ki son açıklamalarınızdaki büyük öfke ve düşmanlığa dayanarak uzun süredir planladığımız zirveyi gerçekleştirmenin uygunsuz olacağını düşünüyorum” dedi.
Beyaz Saray mektubun bizzat Başkan Trump tarafından kaleme alındığını duyurdu.
Üst düzey yetkililere gore zirvenin iptal edilmesine neden olan diğer etkenler, iletişim eksikliği, bazı sözlerin yerine getirilmemesi ve Kuzey Kore’nin Singapur’daki toplantıyla ile gili gerekli hazırlıkları yaptığının görülememesi oldu.
Bir Beyaz Saray yetkilisi de “Bir telefonu açmalarını göremedik” ifadesini kullandı.
Son gerekçe de Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui’nin Perşembe günü Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ilgili yaptığı sert açıklamalar oldu. Son Hui, Pence’I “siyasi bir kukla” olarak niteledi ve nükleer karşılık verme ifadeleri kullandı. Trump da buna Amerika’nın nükleer kapasitesinin çok daha güçlü olduğu ve onu kullanmak zorunda kalmamak için Allah’a dua ettiği şeklinde yanıt verdi.
Trump ayrıca Kuzey Kore’nin uluslararası toplumlara katılması konusundaki umudunu dile getirdi ve aksi takdirde en yüksek düzeyde baskı kampanyası ve ambargoların bu ülkeye karşı devam edeceğini söyledi.
Trump’ın mektubu müttefikler açısından da sürpriz oldu. Trump mektup önesinde Güney Kore ve Japonya Başbakanlarını arayıp bilgi vermedi. Beyaz Saray yetkilileri de bunu doğruladılar.
Moon zirvenin iptalinden büyük üzüntü duyduğunu ve mümkün olan en kısa sürede Washington ve Pyongyang’ın doğrudan görüşmelere dönmesi uyarısında bulundu.
Kuzey Kore söz konusu zirveden Amerikalı yetkilileri Libya modelini gündeme getirmesinden sonra çekilme tehdidinde bulundular. Libya lideri Kaddafi’nin sonunun gündeme getirilmesi Kuzey Kore’yi rahatsız etti.
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