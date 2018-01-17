Kuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bir bayrak altında katılacak

Özge Düzgün, İstanbul, 17 Ocak, (DHA)- Kuzey ve Güney Kore, gelecek ay Güney Kore'de yapılacak olan Kış Olimpiyatları'nda "Birleşik Kore" bayrağı altında birleşme kararı aldı. Tek bir bayrak altında olimpiyatlara katılacak olan Güney ve Kuzey Kore arasında iki yıldan bu yana yapılan ilk üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Olimpiyatlar Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İki ülke ayrıca kadın hokey takımını da birleştirme kararı aldı. Hem Güney Kore'nin hokey antrenörü hem de muhafazakâr gazeteler, birleşmiş bir hokey takımının Güney Kore'nin madalya kazanma şansına zarar verebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.
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