Kuzey ve Güney Kore Olimpiyatlar'da tek bayrakla yürüyecek

Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na ortak kadın buz hokeyi takımıyla katılma kararı alan iki ülke açılış töreninde de tek bayrakla yürüyecek.Kuzey ile Güney Kore, şubat ayında Güney Kore’de yapılacak Kış Olimpiyatları'na ilk defa ortak bir olimpiyat takımı ile katılma kararı aldı. İki ülke aynı zamanda olimpiyatların açılış töreninde Kore yarımadasını temsil eden tek bir bayrakla yürüme konusunda da anlaştılar.

Kuzey ile Güney Kore, birkaç gündür süren toplantıların sonunda Çarşamba günü yaptıkları açıklamada 9-25 Şubat tarihleri arasında Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde gerçekleşecek Kış Olimpiyatları'na birlikte oluşturacakları kadın buz hokeyi takımı ile katılma konusunda anlaştıklarını bildirdiler.

Güney Kore’nin Birleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamaya göre iki ülke ayrıca ortak bir bayrak altında açılış töreninde de temsil edilecekler.

230 kişilik amigo grubu

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları ile Mart'ta yine Güney Kore'de yapılacak Engelli Olimpiyatları’na toplamda 550 kişilik bir ekiple katılacağı, takıma destek vermesi için 230 kişilik bir amigo grubu ile 30 kişilik bir tekvando gösteri ekibinin de bu heyete dahil olacağı ifade edildi.