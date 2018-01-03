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Kuzey ve Güney Kore Sınırdaki Acil İletişim Hattını Açıyor

03.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Resmi olarak savaş halindeki Kuzey ve Güney Kore, sınırlar arası acil iletişim hattını açma kararı aldı.

Resmi olarak savaş halindeki Kuzey ve Güney Kore, sınırlar arası acil iletişim hattını açma kararı aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıla girerken, "barışçı bir ortam yaratmak için Kore Yarımadası'nda askeri tansiyonu düşürmeliyiz” mesajına Güney Kore'den olumlu yanıt geldi. Kim'in sınırdaki acil iletişim hattını açma kararı sonrası Güney Kore de aynı adımı attı.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, sınır kasabası Panmunjom'daki iletişim kanalının, gelecek ay yapılacak Kış Olimpiyatları'na Kuzey'den katılımla ilgili üst düzey görüşmeler için kullanılacağı belirtildi.

Seul, Pyongyang'la ilk temasların kurulduğunu da bildirdi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iletişim kanallarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiklerini açıkladı.

Güney Kore, Kuzey Koreli sporcuların oyunlara katılımını görüşecek tarafların 9 Ocak'ta Panmunjom'da bir araya gelmesini teklif etmişti. Kuzey'den bu teklife henüz yanıt gelmedi.

Kuzey ve Güney Kore'nin görüşmek için adım atması Çin tarafından da memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Çin'in tüm ilgili taraflardan bu olumlu gelişmeleri kucaklamasını umduklarını belirtti.

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