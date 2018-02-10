Kuzey'den Güney Kore'ye Liderler Zirvesi Daveti

Güney ve Kuzey Kore’nin Olimpiyatlar üzerinden başlayan diplomatik yakınlaşmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kore’den Olimpiyat oyunları için Güney Kore’ye giden delegasyonun bir parçası olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i Pyongyang’a davet eden bir mektup iletti.
Yo Jong, erkek kardeşi Jong Un’un gönderdiği mektubu, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı konutunda delegasyonla yapılan öğle yemeği sırasında iletti. Mektupta, Kim Jong Un’un iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki isteğini ifade ettiği belirtiliyor.
Yetkililer, Kim Yo Jung’un da, Moon Jae-in’i en kısa zamanda Pyongyang’a beklediklerini söyleyerek daveti yinelediğini belirtti.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kim Eui-Kyeom, Cumhurbaşkanı Moon’un gerekli koşulları oluşturarak, ziyaretin gerçekleşmesi için istekli olduğunu ilettiğini söyledi.
10 yıl sonra bir ilk olabilir
Kuzey Kore’nin bu daveti, 10 yıl sonra iki ülke liderleri arasında yapılacak ilk zirve olabilme özelliği taşıyor. Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin başına geçtiği 2011 yılından bu yana hiçbir dünya lideriyle biraraya gelmedi.
Davet aynı zamanda, 2017 Mayıs ayında seçilen ve Kuzey’le diyaloğun arttırılmasını savunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon içinde bir başarı anlamına geliyor.
Kuzey Kore’nin balistik ve nükleer denemeleriyle son bir yılda tırmanan gerginlik, Moon’un Olimpiyatlar üzerinden Kuzey Kore’yle başlattığı diplomatik adımlarla, bir ara vermiş gibi gözüküyor.
Moon’un aynı zamanda, ABD’le olan ortak askeri tatbikatı Olimpiyatlar sonrasına erteleme talebi de, ABD tarafından olumlu karşılandı.
Kuzey ve Güney Kore liderler zirvesi için yapılan bu davet, aynı zamanda Olimpiyat açılış töreninde iki ülke sporcularının aynı bayrak altında yürüdüğü dokunaklı bir gelişmeyi izledi.
Törende, Cumhurbaşkanı Moon, Kuzey Kore delegasyon üyeleriyle el sıkıştı, sporcuları beraber ayakta alkışladı.
Pence Koreli sporcuları alkışlamadı
Ancak, iki ülke sporcularının aynı bayrak altında geçişlerini ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den alkış almadı. Pence, Güney Kore ziyaretinde, Kuzey Kore’nin Olimpiyatlar için gösterdiği işbirliğini eleştirdi, uluslararası yaptırımların azaltılması için yapılmış bir propaganda hamlesi olarak gördüğünü belirtti.
Kuzey Kore’nin, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon’a yaptığı davet hakkındaki, Pence’in basın sözcüsü, ‘Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Moon’un yaptırımlara ve Kuzey Kore’ye küresel baskı kampanyasına verdiği destekten memnun’ yanıtını verdi.
Pence, Olimpiyatlar için gelen Kuzey Kore delegasyonuyla biraraya gelme konusunda bir yorum yapmazken, Pyongyang da, Amerika’yla görüşme istekleri olmadığını ifade etti.
Başkan Yardımcısı Pence, Güney Kore ziyaretinde, Pyongyang’ın baskıcı ve tehlikeli rejimine vurgu yapmak amacıyla, 2010 yılında Kuzey Kore saldırısı sonucu batan bir savaş gemisinin anıtını ziyaret etti. Pence aynı zamanda, Kuzey Kore’nin tutuklanan ve ölen Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier’in ailesini de ABD Olimpiyat delegasyonuna katılması için davet etmişti.
Pence, Kuzey Kore nükleer silah programından vazgeçmezse, Amerika’nın daha fazla yaptırım uygulamaya başlayacağını ifade etti. Amerika’nın Kuzey Kore’den gelebilecek herhangi bir saldırıya hazırlıklı olduğunu da belirten Pence, bir provokasyona karşı, Pentagon’un Başkan Trump’a askeri olasılıklar hazırladığı bir planın çalışma aşamasında olduğunu söyledi.
Kuzey Kore devlet medyası, Pence’in Koreli sporcuların beraber geçişini alkışlamamasını ‘çirkin bir görüntü’ olarak tanımladı ve Kore ülkelerinin ilişkilerini geliştirmelerine körü körüne karşı olmaması uyarısında bulundu.
Sınırda büyük hareketlilik
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!
Cips devinden tepki çeken açıklama
Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti
Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var
Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...
Meral Akşener'den sert çıkış: Dünyayı hepinize dar ederim
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Biri bu çılgını durdursun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum