Kuzey'den Güney Kore'ye Liderler Zirvesi Daveti

Güney ve Kuzey Kore’nin Olimpiyatlar üzerinden başlayan diplomatik yakınlaşmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kore’den Olimpiyat oyunları için Güney Kore’ye giden delegasyonun bir parçası olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i Pyongyang’a davet eden bir mektup iletti.

Yo Jong, erkek kardeşi Jong Un’un gönderdiği mektubu, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı konutunda delegasyonla yapılan öğle yemeği sırasında iletti. Mektupta, Kim Jong Un’un iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki isteğini ifade ettiği belirtiliyor.

Yetkililer, Kim Yo Jung’un da, Moon Jae-in’i en kısa zamanda Pyongyang’a beklediklerini söyleyerek daveti yinelediğini belirtti.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kim Eui-Kyeom, Cumhurbaşkanı Moon’un gerekli koşulları oluşturarak, ziyaretin gerçekleşmesi için istekli olduğunu ilettiğini söyledi.

10 yıl sonra bir ilk olabilir

Kuzey Kore’nin bu daveti, 10 yıl sonra iki ülke liderleri arasında yapılacak ilk zirve olabilme özelliği taşıyor. Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin başına geçtiği 2011 yılından bu yana hiçbir dünya lideriyle biraraya gelmedi.