Irak’ta 12 Mayıs parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken özellikle Kerkük ve Kürt bölgelerinde itirazlar büyüyor.
Irak Kürt Bölgesi’nde ve Kerkük’te KYB seçime hile karıştırmakla suçlanıyor.
Irak Kürt bölgesinde seçime giren Goran Hareketi, eski başbakanlardan Barham Salih’in liderlik ettiği Adalet ve Demokrasi Koalisyonu, Kürdistan İslami Birlik Parti (Yekgırtu), İslami Hareket Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Topluluk Partisi (Komel) seçim sonuçlarının iptal edilmesini istediler.
Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin kurucusu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin Süleymaniye ve çevresinde seçim sonuçlarına hile karıştırdığını iddia eden sadece bu altı parti değil, ilk sonuçlara göre Kürt bölgesindeki en fazla destek alan parti olma özelliğini koruyan KDP de KYB’ye tepkili.
KDP de oyların elle sayılmasını isterken KYB’nin talebi oyların tüm ülkede yeniden sayımı
KDP’nin lider kadrosundan Hemin Hawrami, twitter mesajında, “KYB dahil tüm partiler, Süleymaniye’deki sonuçlara itiraz ediyor. Oylar yeniden elle sayılmalı. Süleymani çevresinde sistematik olarak hile yapılmıştır. Eğer KYB sırlarının açığa çıkmasından endişe etmiyorsa neden elle sayımı kabul etmiyor” dedi.
Kürdistan Yurtseverler Birliği Sözcüsü Sadi Pire, tüm Irak’ta oyların yeniden sayılmasını talep etti.
Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük de 12 Mayıs akşamından beri uyumuyor. Irak Türkmen Cephesi de tıpkı Kürdistan bölgesindeki Kürt partileri gibi KYB’nin Kerkük ve çevresinde seçime hile karıştırdığı iddiasında.
Amerika’nın Sesi’ne kısa bir değerlendirmede bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük milletvekili Hasan Turan, KYB’nin seçimlerin elektronik olarak yapılmasını sağlayan cihazlar üzerinden sonuçlara tesir ettiğini söyledi.
12 Mayıs Seçimleri’nde ITC lideri Erşat Salihi’nin ardından ikinci sıradan milletvekili adayı olan Turan, “İlk defa Irak’ta bu elektronik sistem kullanılıyor. Seçimlerden önce Kürt yetkililer Kerkük seçim merkezinde cihazları meçhul bir yere götürüyorlar o merkezlerde çıkan sonuçlar hep KYB’nin lehine. Ancak bu bölgelerde Kürtler yaşamıyor bile. Türkmen ve Araplar olarak bu duruma şüpheyle bakıyor ve itiraz ediyoruz. Oylar elle yeniden sayılmalı” dedi.
Bağdat’taki Yüksek Seçim Kurulu’na oyların elle sayılması ile ilgili yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Hasan Turan’a göre, “hile ve yolsuzluk nedeniyle KYB 3 hatta 4 fazla sandalye kazanabilir.”
Kerkük, Irak parlamentosuna 12 milletvekili gönderecek. Bu milletvekillerinden şu anda 2’si Irak Türkmen Cephesi’ne mensup. ITC, seçimlerde hile yapılmaması halinde 3 veya 4 milletvekiline sahip olacağını iddia ediyor.
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, tüm kesimleri kapsayacak bir hükümete vurgu yaparken “usulsüzlük” iddialarını da hatırlattı
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yaptığı açıklamada seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ederken usulsüzlük iddialarına da dikkat çekti.
Büyükelçi Yıldız, “Irak'ta ülke genelinde yaşanan bazı terör eylemlerine ve usulsüzlük iddialarına rağmen parlamento seçimleri tamamlanmıştır. Türkiye, Irak’ın siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfetmektedir. Irak’ın tüm kesimlerini kucaklayacak bir hükümet kurulması, terörizmle mücadele, toplumsal uzlaşı, yeniden yapılanma gibi zor sınamaların başarıyla üstesinden gelinmesi için önemlidir. Türkiye, Irak’ın tüm kesimlerini kucaklayacak bir hükümet kurulmasının, bölgemizin güvenlik ve istikrarı üzerinde de olumlu yansımaları olacağına inanmaktadır” dedi.
Irak uzmanı Semin: "Kerkük’te durum tehlikeli"
Bilgesam Ortadoğu Araştırmaları Sorumlusu Ali Semin ise Kerkük’teki gerilimin büyümesinden endişe duyuyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Semin, “Usulsüzlük iddiaları var. Mesela bir oy sandığından 50 oy çıkıyor ama 200 oy sayılmış. Kerkük’te bir Türkmen siyasetçi, kendisi ve ailesiyle oy kullandığı sandıktan Türkmen Cephesi’ne oy çıkmadığını görüyor. Bu durum tehlikeli. Sandıklar mutlaka korunmalı zira bu durum çatışmaya dönüşebilir. Kerkük’te durum tehlikeli” dedi.
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