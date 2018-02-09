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Laboratuvarda büyütülen ilk insan yumurtası gelecekte doğurganlığa yardımcı olabilir

09.02.2018 06:26 | Son Güncelleme

Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez kadınlardan olgunlaşmamış yumurta hücreleri alarak bunları döllenme aşamasına gelinceye kadar laboratuvarda olgunlaştırdıklarını açıkladılar.

Laboratuvarda büyütülen ilk insan yumurtası gelecekte doğurganlığa yardımcı olabilir

Bunun ileride çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi yöntemine bir alternatif olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığını korumak için de bir yol olabileceği kaydediliyor.

Bu ayrıca, bilim için halen bir sır olan insan yumurtasının gelişimini keşfetmenin bir yolu olarak görülüyor.

Araştırmacılardan Profesör Evelyn Telfer, bunun üremenin ilk aşamaları üzerine yapılan 30 yıllık bir araştırmanın sonucu olduğunu söyledi.

Bu aşamaya gelinmesi onyıllar alsa da, bilim insanları artık yumurta hücrelerinin yumurtalığın dışında da gelişimini sağlayabiliyor.

Araştırma süreci birkaç aşamadan oluştu.

Öncelikle kadınlardan olgunlaşmamış yumurtalar alındı.

Ardından laboratuvarda insan vücudundakine benzer bir ortam yaratıldı.

Daha sonra bu yumurtaların döllenme aşamasına gelene kadar büyüdükleri görüldü.

SADECE YÜZDE 10'U OLGUNLUĞA ERİŞTİ

Uzmanlar bunun heyecan verici bir mihenk taşı olduğunu söylüyor, ancak klinik olarak kullanılmaya başlanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekecek.

Şimdiye kadar yumurtaların sadece yüzde 10'u olgunluğa erişti.

Ve yumurtalar henüz döllenmedi, bu yüzden ne kadar yaşayabilir oldukları henüz bilinmiyor.

Araştırmacılardan Profesör Evelyn Telfer, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsan dokusunda bu noktaya ulaşmanın mümkün olduğuna dair bir kanıta ulaşmak çok heyecan verici" diyor, ancak daha yumurtaların test edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Edinburgh Üniversitesi kanser buluş

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