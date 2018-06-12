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Lahm: Özil ve Gündoğan Almanya'ya karşı reklam çabasında değil

12.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

Alman milli takımı eski kaptanı Philipp Lahm, Erdoğan’la çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Özil ve Gündoğan’ı savundu.

Lahm: Özil ve Gündoğan Almanya'ya karşı reklam çabasında değil

Sağ popülist AfD’den ise iki futbolcuya sert bir eleştiri geldi.Alman Milli Takımı eski kaptanı Philipp Lahm, milli futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin açıklamlarda bulundu. Eski futbolcu, Almanya'da büyük yankı uyandıran ve tepkilere neden olan fotoğrafı Almanya ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olan Türkiye lehine bir reklam çabası olarak görmediğini söyledi.

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Lahm, iki milli furbolcu için "Almanya'ya karşı bir reklam yaptıklarını düşünmüyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da olursa burada yaşayan birçok Türkiye kökenlinin de bundan mutlu olacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.

Lahm, Özil ve Gündoğan'ın söz konusu fotoğraf karesinde Erdoğan'a hediye ettikleri imzalı üniformalar üzerindeki, "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla” ifadesini ise "Futbol dilinde hatalı bir pas” olarak nitelendirdi. Buna rağmen iki milli futbolcunun 2006'da Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'ndaki sevinci paylaştıklarını söyleyen Lahm, "Mesut ve İlkay 2006'daki atmosferi futbolcu olarak değilse de bu ülkede yaşayan Alman vatandaşları olarak bire bir tecrübe ettiler. 2006'yı yaşayanlar hala o yılın etkisinde” diye konuştu.

Merkel, Özil ve Gündoğan'la özel olarak görüştü

Öte yandan Sport Bild gazetesi söz konusu fotoğrafla ilgili Başbakan Angela Merkel'in iki futbolcuyla görüştüğünü duyurdu. Gazetede yer alan haberde milli takımı Südtirol'deki kampında ziyaret eden Merkel'in bu ziyaret sırasında iki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve fotoğrafların arka planını onlardan öğrenmek istediği belirtildi. Gazeteye konuşan hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise görüşmeye ilişkin detay vermekten kaçınarak, "Merkel'in milli takım ile gerçekleştirdiği her buluşmada olduğu gibi bu buluşmadaki konuşmaların da gizli kalacağını” söyledi.

Pazar günü Alman kamu televizyonu ARD'deki tartışma programı Anne Will'e konuk olan Merkel, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafların bu kadar tepki göreceğini hesaba katmadıklarını düşündüğünü ve iki futbolcunun Alman milli takımının taraftarlarını asla hayalkırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu ifade ederek milli futbolculara destek vermişti.

AfD'den ağır eleştiri

Sağ popülist Almanya için alternatif (AfD) partisi Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın ardından taraftarların tepkisini çeken Özil ve Gündoğan'ı sert biçimde eleştirdi. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'ndaki (WDR) bir programa katılan Weidel, "Dürüst olmam gerekirse ‘yalnızca bir takım' haline gelmiş milli takımı, ‘Alman milli takımı olarak' desteklemeyi sorunlu buluyorum. Özellikle de devletimizle bir problemi olduğu açıkça görülen Özil ve Gündoğan'ın bu takımda oynamasına izin veriliği sürece” diye konuştu.

dpa,SID/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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