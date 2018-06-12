Lahm: Özil ve Gündoğan Almanya'ya karşı reklam çabasında değil

Sağ popülist AfD’den ise iki futbolcuya sert bir eleştiri geldi.Alman Milli Takımı eski kaptanı Philipp Lahm, milli futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin açıklamlarda bulundu. Eski futbolcu, Almanya'da büyük yankı uyandıran ve tepkilere neden olan fotoğrafı Almanya ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olan Türkiye lehine bir reklam çabası olarak görmediğini söyledi.

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Lahm, iki milli furbolcu için "Almanya'ya karşı bir reklam yaptıklarını düşünmüyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da olursa burada yaşayan birçok Türkiye kökenlinin de bundan mutlu olacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.

Lahm, Özil ve Gündoğan'ın söz konusu fotoğraf karesinde Erdoğan'a hediye ettikleri imzalı üniformalar üzerindeki, "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla” ifadesini ise "Futbol dilinde hatalı bir pas” olarak nitelendirdi. Buna rağmen iki milli futbolcunun 2006'da Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'ndaki sevinci paylaştıklarını söyleyen Lahm, "Mesut ve İlkay 2006'daki atmosferi futbolcu olarak değilse de bu ülkede yaşayan Alman vatandaşları olarak bire bir tecrübe ettiler. 2006'yı yaşayanlar hala o yılın etkisinde” diye konuştu.