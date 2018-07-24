Laos’ta Baraj Yıkıldı Yüzlerce Kişi Kayboldu

Güneydoğu Asya ülkelerinden Laos’ta yapımı devam etmekte olan bir barajın yıkılması sonucu yüzlerce kişi kayboldu.

Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği ise henüz netleşmiş değil.

Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajın yıkılmasıyla 6 köy sular altında kaldı.

Yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor.

Köylüler çatılarda mahsur kaldı, botlar insanları güvenli bölgelere taşıdı.

Yıkılan barajın yapımına 2013 yılında başlanmıştı. Barajın gelecek yıl faaliyete geçmesi bekleniyordu.

Çevreci gruplar daha önce Laos’un hidroelektrik programı ve bunun bölgedeki ekosisteme ve toplumlara etkisiyle ilgili endişelerini dile getirmişti.

