HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Laschet: DİTİB Alman kuruluşu haline gelmeli

19.05.2018 12:55 | Son Güncelleme

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ni (DİTİB) "Türk devletine bağımlılığını sona erdirerek bir Alman kurumu olmaya" çağırdı.

Laschet: DİTİB Alman kuruluşu haline gelmeli

Almanya'nın en kalabalık nüfuslu eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'nın (KRV) Başbakanı Armin Laschet, "laik Alman toplumunda Müslümanlığın, Hristiyan ve Yahudi cemaatleri gibi hukuki anlamda kurumsallaşmasından yana olduğunu" belirterek, bunun için Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) bir Alman kuruluşu haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Başkan Vekili olan Laschet, Müslüman derneklerin devletçe tanınması gerektiğini, ancak Müslümanlar tarafında devletin muhatap alabileceği bir yapı bulunmaması nedeniyle bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunu belirtti.

"DİTİB siyasileşti"

Laschet, Protestan haber ajansı epd'ye verdiği mülakatta on yıllar önce Almanya'daki Türklere dini hizmet vermek için kurulan DİTİB'in son dönemde siyasileşmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi. "On yıllar önce o dönem Kemalist-laik Türkiye'den gelen misafir işçiler için Ankara'dan büyük paralar alarak dini hizmet veren DİTİB'in yaptıklarının takdir edilmesi gerektiğini" söyleyen Laschet, "Ancak Türkiye'deki son gelişmeler ışığında bu faaliyetler, Alman devletinin kabul edemeyeceği siyasi bir boyut kazandı. İnsanlar hakkında camilerde casusluk yapılmasına ya da DİTİB'in Türk seçim kampanyalarında parti politikalarına hizmet etmesine tolerans gösterilemez" diye konuştu.

KRV Başbakanı, DİTİB'in Türk devletine doğrudan bağımlılıktan kopması ve bir Alman kuruluşu haline gelmesi için çalışılması gerektiğini belirterek, "Bu durumda imamlar da uzun vadede Almanya'da eğitilecektir. Sorun, dini cemaatin kamusal resmi kimlik kazanma yolunda adımı kendisinin atması gerekliliği. Devlet bu konuda destek veremez. Ancak farklı bir finansman sistemine geçilebilmesi için bu değişim gerekli" ifadelerini kullandı.

epd/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldiGazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi
Irak'ta seçimleri Şii lider Sadr kazandıIrak'ta seçimleri Şii lider Sadr kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

İlginizi Çekebilir

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

Fransa'da bomba alarmı! Nice'te havalimanı boşaltıldı

Fransa'da bomba alarmı! Nice'te havalimanı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.