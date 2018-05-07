HABER

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

Hawaii’de Kilauea Yanardağı'nın harekete geçmesi sonucu dehşet yaşandı.

700 kişi felaket bölgesinden tahliye edilirken, bölge sakinlerinin evlerini lavlar yok etti.

Lavlar evleri yuttu! İnsanlar vahşet anlardan böyle kaçtı

1 / 24

Hawaii’de Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar nedeniyle 31 evin yok olduğu belirtildi. Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi.
2 / 24

Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor. Associated Press haber ajansına konuşan 37 yaşındaki öğretmen Amber Makuakane Kane, Leilani Estates bölgesindeki 3 odalı evinin lavların altında kaldığını söyledi.
3 / 24

Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.
4 / 24

Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını ve bin 700'ü aşkın kişinin güvenli yerlere taşındığını açıkladı.
5 / 24

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983'ten beri faaliyette. Patlamadan sonra lavların 36 bin metrekarelik bir alana yayıldığı ifade edildi.
6 / 24

Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktığı da ifade edildi.
7 / 24

AP'ye konuşan Makuakene, çocukluğundan beri Leilani Estates bölgesinde yaşadığını ve volkanların her zaman hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Makuakene, "Bu çok yıkıcı bir durum" dedi.
8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lav Hawaii Kilauea yanardağı yanardağ

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Arkadaşım' dedi, öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' dedi, öyle bir poz paylaştı ki...

Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.