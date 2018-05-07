Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

700 kişi felaket bölgesinden tahliye edilirken, bölge sakinlerinin evlerini lavlar yok etti.

Lavlar evleri yuttu! İnsanlar vahşet anlardan böyle kaçtı

1 / 24 Hawaii’de Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar nedeniyle 31 evin yok olduğu belirtildi. Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi.

2 / 24 Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor. Associated Press haber ajansına konuşan 37 yaşındaki öğretmen Amber Makuakane Kane, Leilani Estates bölgesindeki 3 odalı evinin lavların altında kaldığını söyledi.

3 / 24 Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.

4 / 24 Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını ve bin 700'ü aşkın kişinin güvenli yerlere taşındığını açıkladı.

5 / 24 Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983'ten beri faaliyette. Patlamadan sonra lavların 36 bin metrekarelik bir alana yayıldığı ifade edildi.

6 / 24 Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktığı da ifade edildi.

7 / 24 AP'ye konuşan Makuakene, çocukluğundan beri Leilani Estates bölgesinde yaşadığını ve volkanların her zaman hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Makuakene, "Bu çok yıkıcı bir durum" dedi.

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