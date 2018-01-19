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Lavrov: ABD Suriye'de alternatif bir güç oluşturuyor(Görüntü Ekiyle Yeniden)

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Nafiz Albayrak / New York, 19 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki koalisyon güçlerinin işlevlerine ve ne yaptıklarına ilişkin sürekli çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi. New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Sınır gücü oluşturuyoruz diyorlar, sonra hayır İŞİD ile mücadele gücü oluşturuyoruz diyorlar. Ama gerçek olan şu ki ABD orada alternatif bir güç oluşturuyor. Bu Suriye'nin egemenliğine karşı bir girişim. Bu çok endişe verici bir durum ve endişelerimizi Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da aktardık' diye konuştu. ABD'nin gerek hem diplomatik hem de askeri hareketlerinin çelişkilerle dolu olduğunu savunan Lavrov, 'Suriye'deki varlıklarının İŞİD ile mücadele için olduğunu söylüyorlar ama silahlı güç oluşturuyorlar. İŞİD ile mücadele ediyoruz diyorlar ama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörist örgütler listesinde bulunan El Nusra'yı Suriye'de görmezden geliyorlar. ABD'nin başını çektiği koalisyon El Nusra'ya karşı mücadele etmiyor' dedi. Lavrov, bir soru üzerine Rusya'nın Afrin bölgesinden askerlerini çektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi. Türkiye'nin kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını da vurgulayan Lavrov, 'Bize bölgede 23-24 ayrı güvenlik noktası oluşturacaklarını söylemişlerdi. Ancak 2-3 güvenlik noktası oluşturdular' dedi. Lavrov' Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi konusunda da gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını, bölgede istikrarın sağlanması için Türk yetkililerle diplomatik ve askeri kanallar ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Sergey Lavrov'un açıklamaları

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