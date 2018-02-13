Lavrov: ABD Suriye’de devlet benzeri yapı kurmak istiyor

Lavrov, Washington'ın Türkiye'nin Kürtler konusundaki kaygılarını göz ardı ederek akılsızca davrandığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek Washington yönetimini Suriye'de devlet benzeri bir yapı oluşturmaya ve ülkenin doğusunu kontrol etmeye çalışmakla suçladı.

ABD'nin Suriye'de "tehlikeli tek taraflı adımlar” attığını belirten Lavrov, "O adımlar, Suriye toprağının büyük bir kısmında, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar olan alanda devlet benzeri bir yapı oluşturma çabalarının artan bir şekilde bir parçası olarak duruyor” dedi.

ABD'nin ülkede Suriye hükümetinden ayrı güç yapılarının oluşmasını desteklediğini ifade eden Lavrov, bu desteğin Suriye'nin toprak bütünlüğünü yıkıma uğrattığını söyledi. Lavrov, bu konudaki endişelerini ABD'ye ilettiklerini de aktardı.

Lavrov: Türkiye'yi göz ardı etmek akılsızcaydı

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre Lavrov, ABD'nin Türkiye'nin Afrin ile ilgili kaygılarını göz ardı ederek akılsızca davrandığını da belirtti.